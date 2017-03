‘Carlos de Jakhals’ krijgt levenslang voor aanslag uit 1974

De Venezolaanse terrorist Ilich Ramírez Sánchez, beter bekend onder als ‘Carlos de Jakhals’, is dinsdag opnieuw tot levenslang veroordeeld. Dat meldt persbureau AFP. Hij kreeg de straf voor een aanslag die hij pleegde in Parijs in 1974, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Carlos de Jakhals was in de jaren zeventig en tachtig een bekende links-extremistische terrorist, die meerdere aanslagen pleegde of dat probeerde. Hij zat eerst bij de Palestijnse terreurgroep PLFP. Later richtte hij zijn eigen Organisatie van de Gewapende Arabische Strijd op.

Granaataanval

De inmiddels 67-jarige man werd dinsdag veroordeeld voor een aanval met handgranaat in een Parijse winkel, waarbij twee doden en meer dan dertig gewonden vielen. De zaak omtrent de granaataanval werd eerst nog opgeschort wegens gebrek aan bewijs. Nader onderzoek toonde echter aan dat Carlos achter de gewelddadige actie zat.

Carlos ontkent iets met de aanslag van 42 jaar geleden te maken te hebben. Hij sprak van “graaiende” advocaten die “zionistische belangen” zouden verdedigen.

Opgepakt in Soedan

De terrorist zit al sinds 1994 vast. Dat jaar werd hij gearresteerd in Soedan door Franse elite-eenheden en overgebracht naar Frankrijk. Daar kreeg hij twee keer levenslang: eenmaal voor de moord op twee politieagenten in 1975, vervolgens nog eens voor vier dodelijke bomaanslagen in Parijs en Marseille in 1982 en 1983. Bij laatstgenoemde aanvallen vielen elf doden en ruim 150 gewonden.

Het bekendst is Carlos van een gijzelingsactie in het hoofdkantoor van de OPEC in Wenen, die hij in 1975 orkestreerde. Zijn bijnaam kreeg hij omdat een journalist van The Guardian de roman ‘The Day of the Jackal’ van Frederick Forsyth in zijn bezittingen zag zitten. Later ontstond er onduidelijkheid over of het boek echt van Carlos was geweest.