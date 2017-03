Soundcloud probeert het met platenlabels

Mocht je al moeite hebben om je weg te vinden in de 30 miljoen liedjes die Apple Music, Spotify of Deezer aanbieden, dan kun je je lol op met Soundcloud. Deze muziekdienst biedt vanaf vandaag een abonnement op 150(!) miljoen liedjes: 30 miljoen tracks van de grote platenmaatschappijen, en nog eens 120 miljoen nummers van onafhankelijke artiesten en amateurs die Soundcloud gebruiken om een eigen publiek op te bouwen.

Soundcloud, de ‘YouTube van audio’, is een plek waar vooral beginnende artiesten hun werk voorleggen aan avontuurlijke luisteraars die graag nieuwe muziek ontdekken. Er is veel elektronische dansmuziek en hiphop te vinden, maar de dienst wordt ook gebruikt voor podcasts. Tot de artiesten die populair zijn op Soundcloud behoren Chance the Rapper en Drake.

Betaaldienst SoundCloud Go+ (9,99 per maand) moet meer inkomsten genereren. Geld komt verder van adverteerders en professionele gebruikers, die uren muziek uploaden. Maar het Zweeds/Duitse bedrijf worstelt met forse verliezen: 51 miljoen euro op een omzet van 21 miljoen.

Volgens chief revenue officer Alison Moore zijn die cijfers inmiddels achterhaald en zal de Soundcloud-omzet dit jaar 2,5 keer zo hoog uitvallen als in 2016. „We zijn hard op weg een winstgevend bedrijf te worden.” Moore baseert zich op de aanwas van abonnees in de afgelopen twaalf maanden. Het Go+-abonnement is namelijk al sinds maart 2016 beschikbaar in andere landen. Hoeveel betalende gebruikers er nu zijn, wil Moore niet te vertellen.

Niet iedereen lijkt het vertrouwen te hebben dat Soundcloud in de felle concurrentiestrijd tussen de grote muziekdiensten gaat overleven. Er vertrekken veel mensen uit de hoogste regionen van het bedrijf en investeerders hebben de (theoretische) waarde van Soundcloud zien dalen van 1 miljard euro tot zo’n 200 miljoen. Het voorbestaan is nog even gerekt met een lening van 70 miljoen.

Spotify

Een mogelijke overname van SoundcCloud door Spotify – de muziekdienst die na tien jaar ook nog altijd geen winst maakt – ging niet door. Moore wil geen commentaar geven op geruchten over die gesprekken,

Spotify heeft moeite om advertentieinkomsten te genereren met zijn gratis aanbod. Volgens de Financial Times zou Spotify van plan zijn om het muzikale aanbod het gratis abonnees verder te beperken. Die knieval geeft Spotify armslag om lagere licentietarieven los te peuteren bij de platenmaatschappijen. Op dit moment verdwijnt vrijwel alle omzet van 50 miljoen betalende Spotify abonnees in de zak van de platenlabels.