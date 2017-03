Schipholtunnel op A4 ook tijdens ochtendspits nog dicht

Automobilisten die dinsdagochtend van Amsterdam naar Den Haag reizen wordt geadviseerd de A4 te mijden. De rijksweg is in zuidwestelijke richting over alle banen afgesloten, omdat het herstelwerk na de brand van maandag nog niet is afgerond. “De reparatie is complexer dan we dachten”, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan persbureau ANP.

Aanvankelijk was nog het streven om voordat de ochtendspits begint twee rijstroken te openen, zo liet Rijkswaterstaat maandagavond weten. Volgens de dienst werd “met man en macht” gewerkt aan het herstel van de tunnel. Dat is niet gelukt en onduidelijk is nu wanneer de tunnel weer opengaat , laat de zegsman nu weten:

“Dat heeft onder meer te maken met kabelmateriaal dat nog niet beschikbaar was.”

Verkeer in de richting van Den Haag of de Bollenstreek kan volgens de ANWB bij knooppunt Badhoevedorp het beste de A9 richting Alkmaar nemen en dan de A5 richting Den Haag volgen. Wie naar het zuiden wil, wordt geadviseerd om te reizen via de A2. Verkeer naar Schiphol kan eveneens via de A5.

Wel moeten automobilisten op die wegen rekening houden met meer file dan gebruikelijk. Op de A9 stond rond 7.30 uur al een file van ongeveer zes kilometer bij het knooppunt met de A5. Ook op de N201 – die automobilisten langs de oostkant van Schiphol leidt – staat enkele kilometers stilstaand verkeer. De ANWB raadt reizigers die naar Schiphol zelf moeten dringend aan om dinsdag per trein te komen.

Tunnel dicht vanwege veiligheid

De bijna 700 meter lange Schipholtunnel werd maandagmiddag in de richting van Den Haag afgesloten, omdat in de middenbuis van de tunnel een brand woedde. Daarbij raakten 60 kabels voor onder meer het licht, de ventilatie en de camerabewaking beschadigd. Dat leidde in de avondspits tot - zoals de ANWB het noemde - “enorm verkeersinfarct”.

De tunnelbuizen waar het verkeer doorheen rijdt, zijn niet beschadigd. Dat verkeer desondanks niet door de tunnel kan rijden, heeft te maken met de veiligheid, schrijft Rijkswaterstaat:

“Er zijn strenge eisen als het gaat om de veiligheid in tunnels. De tunnel mag alleen open als het echt veilig is voor de gebruikers.”

De A4 in de richting van Amsterdam is wel gewoon open.