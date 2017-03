Grootste dinovoetafdruk ooit gevonden in Australië

In het noordwesten van Australië hebben paleontologen de grootste dinosaurusvoetafdrukken ooit gevonden. De grootste afdrukken zijn van plantenetende langnekken (sauropoden) - lopend op vier poten, met lange nek en staart. Ze meten bijna 170 centimeter, schrijven de onderzoekers in het Journal of Vertebrate Paleontology. Ze dateren de afdrukken tussen de 127 en 144 miljoen jaar oud.

De voetafdrukken vormen volgens de paleontologen een van de meest diverse verzamelingen van voetsporen die tot nu toe gevonden zijn. Ze vonden liefst 21 verschillende typen afdrukken, onder andere van langnekken (sauropoden), vleeseters op twee poten (theropoden) en planteneters op vier poten (Ornitischia).

Op verzoek van oorspronkelijke bevolking

De wetenschappers van de University of Queensland en de James Cook University verrichten het onderzoek op verzoek van de oorspronkelijke Goolarabooloo-bevolking, die in het gebied leeft. De afdrukken figureren al in droomliederen van duizenden jaren oud die de fysieke en spirituele geografie van het land beschrijven.

Toen er een paar jaar geleden plannen kwamen om op het schiereiland een gasfabriek te bouwen, vroegen vertegenwoordigers van de Goolarabooloo de onderzoekers om naar de sporen te komen kijken. De plannen om de fabriek te bouwen werden in 2013 geschrapt.

De dinovoetafdruk werd op het schiereiland Dampier gevonden.