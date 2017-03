Roemeense ex-minister krijgt zes jaar celstraf voor corruptie

Een Roemeense rechtbank heeft dinsdag ex-minister Elena Udrea tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld vanwege omkoping en ambtsmisbruik. De 43-jaar oude Udrea, bondgenoot van de voormalige president Traian Basescu, heeft ontkend schuldig te zijn en kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak, meldt Reuters.

Udrea was tussen 2008 en 2012 minister van Toerisme en in 2014 presidentskandidaat. In die hoedanigheid heeft ze volgens aanklagers geld aangenomen van bedrijven in ruil voor het op tijd betalen voor overheidsopdrachten. Volgens corruptie-onderzoekers zou ze het geld deels hebben gebruikt om haar centrumrechtse partij mee te financieren. Ook is met het geld in 2011 een boksgala georganiseerd, terwijl het geld bedoeld was voor toeristische doeleinden. Udrea werd wel vrijgesproken van het versturen van valse verzoeken tot het verkrijgen van EU-geld.

Udrea beschuldigt op haar beurt de aanklagers ervan verbonden te zijn met de geheime diensten.

Naast Udrea kregen ook andere hooggeplaatsten straffen opgelegd: Rudel Obreja, de voormalig voorzitter van de Roemeens boksbond, kreeg vijf jaar cel voor belastingontduiking. De assistent van Udrea kreeg drie jaar vanwege medeplichtigheid aan omkoping. Vier andere ambtenaren van het ministerie kregen voorwaardelijke celstraffen. Oud-minister van Economische Zaken Ion Ariton werd vrijgesproken van onder meer ambtsmisbruik.

De afgelopen jaren hebben gerechtelijke onderzoeken in Roemenië onder meer corruptie onder burgemeesters, volksvertegenwoordigers en ministers aan het licht gebracht. Daarnaast leidde een plan van de sociaal-democratische premier Sorin Grindeanu, die een wet in wilde voeren die corrupte politici tegen vervolging zou beschermen, vorige maand tot massaprotesten in het land.