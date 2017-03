Onbedoeld verraadt Turkije eigen spionage in Duitsland

Het hoofd van de Turkse geheime dienst heeft zijn Duitse collega onbedoeld op het spoor gezet van illegale spionage-activiteiten van de Turkse regering in Duitsland. De kwestie heeft de gespannen verhouding tussen beide landen verder onder druk gezet.

Op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München, afgelopen februari, overhandigde de chef van Turkse inlichtingendienst een lijst met namen van honderden vermeende aanhangers van de omstreden Gülen-beweging die in Duitsland wonen aan het hoofd van de BND, de Duitse buitenlandse inlichtingendienst. Volgens Ankara zit de beweging achter de mislukte staatsgreep van afgelopen zomer. Aanhangers worden vervolgd als terroristen.

Helpen met vervolgen

De vraag was of de Duitsers konden helpen de personen op de lijst te vervolgen. Behalve namen van meer dan 300 mensen en 200 instellingen staan er ook adressen op, telefoonnummers en foto’s, aldus de Duitse krant Süddeutsche Zeitung, die er dinsdag samen met de omroepen NDR en WDR over publiceerde.

In plaats van de Turkse overheid te helpen, deed Duitsland het tegenovergestelde. De autoriteiten hadden eerder al aanwijzing gekregen dat mensen van Turkse afkomst in Duitsland bespioneerd werden via moskee-organisatie Ditib.

Uit de lijst bleek nu dat Turkije blijkbaar op grote schaal op Duitse bodem gespioneerd heeft. Uit bezorgdheid over de veiligheid van de mensen op de lijst zijn Duitse deelstaten begonnen hen te waarschuwen dat de Turkse overheid hen in het vizier heeft.

Coup

Duitsland is er niet van overtuigd dat de Gülen-beweging inderdaad achter de coup zat. BND-chef Bruno Kahl zei onlangs dat Ankara op allerlei manieren geprobeerd heeft Duitsland daarvan te overtuigen, tot nu toe zonder succes.

Spionage-activiteiten van een vreemde macht op Duitse bodem kunnen vervolgd worden als ze tegen Duitse belangen gericht zijn. Het geldt als Duits belang dat Turken en Turkse Duitsers in Duitsland vreedzaam kunnen leven.