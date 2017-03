Koning verwijst met ‘Nunca más’ naar dictatuur bij Argentijns staatsbezoek

„Nunca más”. Met die twee, historisch beladen woorden (Nooit meer) verwees koning Willem-Alexander maandagavond expliciet naar de periode van terreur en dictatuur in Argentinië. Tijdens zijn toespraak bij het staatsbanket in Amsterdam ter ere van het tweedaags staatsbezoek van de Argentijnse president Mauricio Macri en zijn echtgenote, gebruikte de vorst de woorden om te onderstrepen dat „Een duidelijke les werd geleerd. Nunca más (nooit meer)”.

„Wij dragen de geschiedenis met ons mee, ieder op zijn eigen wijze”, aldus Willem-Alexander. „Zo velen voelen nog dagelijks de littekens die zijn ontstaan in tijden van dictatuur en terreur”. ‘Nunca más’ was de titel van het rapport van de nationale commissie die onderzoek deed naar gewelddaden, terreur en de vermiste personen tijdens het bewind van de Argentijnse junta (1976-1983). Daarbij vielen naar schatting 30.000 slachtoffers.

Persoonlijk

De koning gaf zijn tafelrede ook een persoonlijke noot. „Argentinië is een temperamentvol land. Een land dat mij bovendien het mooist mogelijke geschenk gaf; mijn vrouw, onze Nederlandse koningin.” De schoonvader van de koning, Jorge Zorreguieta, was onderminister van Landbouw tijdens de dictatuur.

Bij het welkom op de Dam, maandagochtend, uitten zo’n twintig tegenstanders van Macri hun ongenoegen met het roepen ’Macri no grata’, (Macri is ongewenst). Zij vinden dat de rechtse president nog steeds mensenrechten met voeten treedt. Voorafgaand aan het staatsbezoek hadden twee hoge ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken een gesprek gehad met de tegenstanders. „Een goed gesprek, hoewel we het inhoudelijk oneens bleven met elkaar”, aldus woordvoerster Alejandra Slutzky. „Ik had niet het idee dat ze het deden vanwege de positie van Máxima.”

President Macri zal onder meer de Rotterdamse haven bezoeken. Ook staat een ontmoeting met demissionair premier Mark Rutte op het programma.