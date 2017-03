Khadija Arib (PvdA) kan door als Kamervoorzitter

Een tegenkandidaat was er niet en daarmee is Khadija Arib (56) opnieuw voorzitter van de Tweede Kamer. Althans, morgen moet het parlement daar in vergadering nog mee instemmen, maar de kans dat dit niet gebeurt is klein. Vrijwel alle partijen prijzen Arib om haar voorzitterschap. Tot tien uur dinsdagochtend hadden Tweede Kamerleden de gelegenheid om zich kandidaat te stellen, maar alleen Arib solliciteerde.

Bij haar aantreden in 2016 bestonden er nog twijfels over Aribs leidinggevende capaciteiten. Ze stond bekend als lastig en chaotisch. Maar Arib - sinds 1998 parlementslid voor de PvdA – bracht juist de rust terug in een Tweede Kamer die drieënhalf jaar lang had geleden onder het voorzitterschap van VVD-er Anouchka van Miltenburg. Toen liepen debatten voortdurend uit, klaagden fractievoorzitters en was er ruzie in het presidium, het dagelijks bestuur van het parlement.

Kamervoorzitter komt meestal van grote partij

Opmerkelijk is Aribs kandidatuur wel. Het is gebruikelijk dat grotere partijen een kandidaat leveren. De PvdA-fractie is gedecimeerd en zit nog met negen man in de Tweede Kamer. Zonder Arib zijn dat er – in de praktijk - nog acht. En vier van hen zijn de komende tijd - voor er een nieuw kabinet is - ook nog demissionair bewindspersoon (Asscher, Dijsselbloem, Ploumen en Dijksma).

Bij VVD en PVV wilde kennelijk niemand Kamervoorzitter worden, of achtte men het niet reëel om een meerderheid te halen. En ook vanuit CDA en D66 meldde zich niemand.

Aribs motivatie opnieuw zich kandidaat te stellen, is de ervaring van het afgelopen jaar. Ze wil, zo schrijft ze in haar sollicitatiebrief dinsdagochtend, zich vooral inzetten de informatieverstrekking aan het parlement te verbeteren: ,,Het kabinet is soms te terughoudend met het verstrekken van informatie. In een enkel geval is dat terecht, maar nogal eens wordt informatie te snel vertrouwelijk ter inzage gelegd.”