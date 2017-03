Grote evacuatieoperatie Australië om orkaan Debbie

De noordoostkust van Australië maakt zich op voor zwaar weer, nu orkaan Debbie is aangezweld tot een tropische storm in de categorie vier (van de vijf) en aan land is gekomen. Ongeveer 30.000 mensen werden dinsdagochtend lokale tijd door de Australische autoriteiten opgeroepen hun huis te verlaten. Het is in Australië de grootste evacuatieoperatie sinds 1974.

Debbie, die inmiddels windsnelheden heeft van rond de 260 kilometer per uur, bereikte in de nacht van maandag en dinsdag de kust van Australië nabij Airlie Beach, zo meldt het Australische meteorologieinstituut. Omdat de storm zich langzaam verplaatst, wordt verwacht dat de kustregio nog tot 24 uur met problemen te maken krijgt, voordat de storm landinwaarts trekt en afzwakt.

Het getroffen gebied ligt in de provincie Queensland bij het Great Barrier Reef en is een populaire bestemming voor toeristen. 30.000 mensen huishoudens zitten als gevolg van de storm zonder stroom. Er wordt melding gemaakt van zware regen, ingestorte daken en uit de grond gerukte bomen. Later dinsdag worden vloedgolven verwacht in de regio rondom Mackay.

Cyclone Debbie is the most powerful storm to hit Queensland since Cyclone Yasi destroyed homes and crops and devastated island resorts in 2011.

Orkaan Debbie is de krachtigste storm die Queensland bereikt sinds orkaan Yasi in 2011 voor verwoestingen zorgde. Queensland is de op één na grootste en op twee na dichtst bevolkte staat van Australië. Maandag veroorzaakte de naderende orkaan volgens de politie in ieder geval al één dodelijk verkeersongeval, waarbij een 31-jarige vrouwelijke toerist om het leven kwam.