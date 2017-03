‘Drake was echt ziek. Er was niets aan te doen’

„Hij is net naar het hotel gebracht, hij kan echt niet geven wat jullie willen.” Zo eindigde opnieuw een Amsterdamse show van Drake, zonder dat hij er zelf aan te pas kwam. 14.000 fans stonden maandagavond te wachten op de Canadese superster in de Ziggo Dome, toen Kim Bloem van concertorganisator Mojo op het podium aankondigde dat hij ziek was en het optreden weer niet door kon gaan. Het optreden is verplaatst naar woensdagavond – de vierde show van Drake die dit jaar wordt verplaatst.

Bloem verkondigt in de Ziggo Dome het slechte nieuws:

Drake is ziek en treedt niet op. #ziggo pic.twitter.com/ZT9dBfoaRe — Jeroen Gortworst (@jeroengortworst) March 27, 2017

Het publiek stond al een uur te wachten op de rapper in de zaal. Voor sommigen was dit de derde keer dat hun concert was verplaatst. Eerst van 20 januari naar 26 januari, en toen naar 27 maart. De mededeling van Bloem kwam als een klap in het gezicht van die fans. Aan de telefoon, in de auto op weg naar de Ziggo Dome voor hopelijk de aanloop naar een concert van Drake dinsdagavond, vertelt ze wat er gebeurde.

Wat was er aan de hand met Drake?

Bloem: „Hij was overdag al beroerd. Wat hij precies had, weet ik niet, en dat is ook privé. Er was anderhalve dag gewerkt aan deze show en als je dan ziek bent, is je enige doel om beter te worden en toch te spelen. Hij was daarom al in de Ziggo Dome. Er werd een arts bij gehaald en hij kreeg medicijnen, waarmee ze tot het laatste moment hoopten dat het nog goed zou komen. Alles was erop gericht om alsnog het podium op te gaan. Drake wilde het proberen en zei: ‘Ik ga ervoor.” Maar de arts heeft gezegd dat het niet ging lukken. Dan is er niks aan te doen.”

Hoe was het om die mededeling te moeten doen voor een volle zaal?

„Heftig, maar iemand moet het doen. Het publiek was natuurlijk teleurgesteld, maar ik was niet bang dat ze agressief zouden worden. Het is op zich een hartstikke fijn publiek dat Drake heeft. Leuke, jonge mensen. Maar dit is uiteraard niet iets dat je wil. Je wilt geen boos publiek in je zaal.”

Als je dacht dat je een slechte dag had: denk aan de vrouw op het podium van een uitverkocht Ziggo Dome die een 'zieke' Drake moest afmelden — Esmé (@esmebrinkman) March 27, 2017

Het verhaal gaat dat Drake te veel wiet had gerookt en dat hij daar beroerd van was. Dat twitterde een producer van 3FM, die het gehoord zou hebben van een barman.

„Ja dat vind ik heel jammer. Ze verzinnen het waar je bij staat. Niemand had toegang tot het kleedkamergebied, ook die barman niet. Dus dit is gewoon stemmingmakerij om dit op Twitter te zetten.”

de barman vertelt me net dat drake backstage ligt te kotsen omdat hij te veel jonko heeft gerookt — beau ockers (@BeauOckers) March 27, 2017

Worden er veel kaartjes ingeleverd?

„De vragen daarover stromen binnen. Maar hoeveel weet ik nog niet, ik heb nog geen aantallen gehoord. Als mensen niet kunnen op de nieuwe datum, mogen ze hun kaartje teruggeven. We hebben een aparte pagina op onze site gemaakt met meer informatie.”

Is het al zeker dat hij vanavond en morgen wel speelt?

„Daar ga ik nu wel van uit. Het management van Drake zegt in elk geval honderd procent overtuigd te zijn dat het doorgaat.”

Ken je die mop van Drake die zou komen optreden in de Ziggo Dome? Hij kwam niet.. #Drake pic.twitter.com/t8X7Tzq5JM — Barry Chalgoum (@BarryChalgoum) March 28, 2017

Er zijn al wat oproepen op Facebook om de shows te boycotten. Zijn jullie bang voor acties vanavond of morgen?

„Nee, hoor. Ik denk dat mensen hun woede moeten afreageren en dat doen ze met dit soort Facebook-oproepen, dat is prima. Ik zou het ook kortzichtig vinden als mensen echt actie zouden voeren. Iemand is ziek, dat gebeurt nu eenmaal.”

Is dit een financiële strop voor Mojo?

„We zijn nog in kaart aan het brengen wat dit betekent. Maar dit kost iedereen veel geld. We kunnen wel stellen dat de grootste kostenpost voor Drake is. Als een artiest ziek wordt, hoop je nog dat bepaalde kosten verzekerd zijn. Maar zijn vorige show werd afgelast om productionele redenen, en zoiets is niet verzekerd. Dat geeft wel aan dat hij niet over één nacht ijs gaat: het kost Drake ook ongelooflijk veel geld.

„Veel fans hebben natuurlijk ook veel kosten gemaakt. Sommigen hadden een hotel geboekt, er zijn ook mensen uit het buitenland gekomen voor het concert. Iemand uit Brazilië zelfs, hoorde ik. Dat is schrijnend.”

Dit is de vierde verplaatsing van een show van Drake. Is hij bij een volgende tour nog wel welkom in Amsterdam?

„Ja hoor, natuurlijk. Ik ben zo vaak bezig met dingen die niet doorgaan, dat is part of the job. Dit was wel het meest heftige dat ik in mijn zestien jaar bij Mojo heb meegemaakt, zeker omdat het voor mij voor het eerst was dat ik persoonlijk een volle zaal moest teleurstellen. Maar dit soort dingen komen voor. Ik heb in het verleden meerdere malen Amy Winehouse geboekt, waarvan ze maar twee keer is komen spelen. Er zijn genoeg gearriveerde artiesten met een bepaald imago van afhaken of te laat komen en daar houd je dan rekening mee. Maar als ik geen concerten meer zou boeken van artiesten die daar berucht om zijn, dan kan ik wel stoppen.”