Belgen nemen Nederlandse fabrikant airbaghoezen over

De Nederlandse producent van airbaghoezen, ALT Technologies, komt in Belgische handen. De Brusselse, beursgenoteerde, investeerder Gimv heeft een meerderheidsbelang genomen in het Utrechtse bedrijf. Het is niet bekend hoe groot de overnamesom is.

Gimv neemt het belang over van de Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment en bezit nu tweederde van de aandelen in het bedrijf. Het restant is in handen van het management van ALT.

Het bedrijf produceert jaarlijks meer dan 50 miljoen airbaghoezen, een onderdeel dat de airbag op zijn plaats houdt, en behaalde vorig jaar een omzet van meer dan 30 miljoen euro. Bij de fabrikant werken momenteel 330 mensen. ALT is gevestigd in Utrecht en heeft ook productielocaties in Roemenië en China. De komende jaren wil de onderneming verder groeien in China, en de activiteiten in de Verenigde Staten uitbreiden, zo valt te lezen in een toelichting.

Volgens topman Jean-Luc Verstraeten is de overname nodig om het bedrijf verder te ontwikkelen: