Zes hulpverleners vermoord

In het door burgeroorlog geteisterde Zuid-Soedan zijn zaterdag zes hulpverleners gedood nadat ze in een hinderlaag waren gelopen. Ze waren onderweg van de hoofdstad Juba naar de stad Pibor. Dat hebben de VN zondag in de Keniaanse hoofstad Nairobi bekend gemaakt, zonder te zeggen welke nationaliteit de slachtoffers hebben en voor welke organisatie ze werkten. Dit jaar alleen al zijn er twaalf hulpverleners gedood en werden acht humanitaire konvooien aangevallen. In totaal zijn er sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Zuid-Soedan eind 2013 zeker 79 hulpverleners omgekomen. In Pibor raakten afgelopen week groepen jongeren van verschillende clans met elkaar slaags. Honderden burgers zochten bescherming bij de plaatselijke VN-basis. Na bemiddeling van de lokale gouverneur leek de zaak gesust. Het land werd zes jaar geleden onafhankelijk. In het land heerst hongersnood. Zo’n 7,5 miljoen mensen hebben bijstand nodig, maar de regering houdt hulp naar sommige streken tegen. (Reuters)