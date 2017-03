Schippers adviseert onderzoek naar VVD-CDA-D66-GL

Verslag overhandigd (en online te lezen)

Verkenner Schippers heeft haar verslag zojuist aan Kamervoorzitter Arib aangeboden in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Bij de overhandiging beantwoordde Schippers geen vragen van de pers. Het verslag is hier online te lezen.

Foto ANP / Evert-Jan Daniels

In het verslag staat vooral dingen we vorige week al naar buiten zijn gekomen. Zo schrijft Schippers dat de meeste lijsttrekkers haar adviseerden dat een kabinet in elk geval moet bestaan "uit de VVD als grootste partij en een of meer grote winnaars." PVV-leider Wilders gaf in zijn gesprekken met Schippers aan graag te willen regeren, maar "de lijsttrekkers van VVD, CDA, D66, GL, SP, PvdA en Denk hebben onafhankelijk van elkaar verklaard niet beschikbaar te zijn voor een coalitie waar ook de PVV deel van uitmaakt", aldus Schippers.

Aan het einde van haar verslag concludeert Schippers dat "de combinatie die bestaat uit de grootste partij en de drie grootste winnaars", namelijk VVD, CDA, D66 en GroenLinks, het meest logische is om nu te onderzoeken. De vier lijsttrekkers van deze partijen "willen verantwoordelijkheid nemen voor een onderzoek naar de overbrugging van inhoudelijke verschillen de combinatie om nu te onderzoeken met het oog op de vorming van een stabiel kabinet". De vier partijen hebben Schippers gevraagd de rol van informateur op zich te nemen en zij is daarvoor beschikbaar.

Veel lijsttrekkers adviseerden Schippers dat in eerste instantie moet worden geprobeerd een meerderheidskabinet te formeren. Onderzoeken naar een minderheidskabinet kunnen aan de orde komen "als onderzoek naar meerderheidscoalities is beproefd en vergeefs is gebleken", schrijft Schippers. GroenLinks-leider Jesse Klaver staat hier minder hard in en vindt ook een minderheidskabinet een optie. De voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, adviseerde Schippers eveneens eerst te kijken naar meerderheidskabinetten.

SP-leider Emile Roemer herhaalde in zijn gesprek met Schippers dat zijn partij niet met de VVD wil regeren, maar "in het geval dat alle mogelijke combinaties diepgaand en uitputtend zijn onderzocht en vergeefs gebleken, de situatie kan worden heroverwogen, dan wel besloten kan worden tot vervroegde verkiezingen". Verder blijkt uit het verslag dat geen van de lijsttrekkers in de gesprekken met Schippers inhoudelijke breekpunten hebben geformuleerd.