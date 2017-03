Turkije pakt bijna 600 verdachten PKK en IS op

Turkije heeft de afgelopen week meer dan 590 mensen opgepakt die ervan verdacht worden banden te hebben met de terroristische organisaties PKK en IS. Dat meldt het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken op maandag.

Politie en militairen zouden 331 acties hebben uitgevoerd. Het merendeel van de arrestaties ging om mensen die bij de PKK betrokken zouden zijn. Daarvan werden er 551 gearresteerd. 42 buitenlanders werden opgepakt wegens veronderstelde banden met IS. Bij de acties zijn ook op verschillende locaties grote hoeveelheden wapens in beslag genomen, waaronder mijnen en raketlanceerders.

De afgelopen week werden er ook al 46 PKK-leden gedood tijdens Turkse acties. De PKK staat - net als IS - in de VS en in de EU op de lijst van terroristische organisaties. De groepering strijdt vooral in het zuidoosten van Turkije voor een onafhankelijk Koerdistan. Net als IS pleegde de PKK verschillende aanslagen in Turkije waarbij een groot aantal slachtoffers viel.

Istanbul

Eerder in maart werden er al 740 PKK-verdachten opgepakt.

In februari pakte Turkije ook al 690 mensen op die ervan verdacht werden banden te hebben met IS. Dat was de grootste arrestatieronde sinds de door IS opgeëiste aanslag tijdens Oud en Nieuw in een nachtclub in Istanbul. Na die aanslag verhevigde Turkije de strijd tegen IS, zowel binnen Turkije als in Syrië.