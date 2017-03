OM eist 15 maanden tegen eigen voormalige aanklager

Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft 15 maanden cel geëist tegen Matthieu van S., een voormalige aanklager van het OM. Dat meldt persbureau ANP. Van S. (56) wordt beschuldigd van belastingfraude van zo’n anderhalve ton en valsheid in geschrifte tussen 2009 en 2011.

De zaak is opmerkelijk, omdat Van S. zelf in 2010 was aangesteld bij het OM om witteboordencriminaliteit aan te pakken.

Van S. heeft de beschuldigingen hard ontkend. ,,Ik word genaaid, ik vind het een groot gezever”, zei hij volgens persbureau ANP.

Prominent VVD’er

In 2012 werd Van S. al op non-actief gesteld bij het OM. In 2014 werd hij met strafontslag (zonder recht op uitkering) gestuurd. Na een lang onderzoek van de FIOD werd hij verdacht van valsheid in geschrifte. Afgelopen jaar besloot het OM een strafzaak tegen Van S. te openen.

Van S. zat van 2003 tot 2010 in de landelijke partijcommissie voor politie en justitie van de VVD. De laatste jaren was hij voorzitter van de raad.

De uitspraak is naar verwachting over ruim twee weken.