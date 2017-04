Kijken: hoe zit het met seks in de ruimte?

De astronauten die binnen nu en enkele decennia aan de lange reis naar Mars beginnen, gaan de confrontatie aan met het onbekende. Hoe reageert je lichaam als je jaren achtereen leeft in een omgeving zonder zwaartekracht? Wat doet het met je als het eindeloos moet stellen zonder privacy, frisse lucht of pizza? Word je gek als je beseft dat een terugkeer naar de aarde er niet in zit? En, misschien wel de meest prangende vraag: hoe zit het met seks in de ruimte?

Aan deze kwestie heeft FiveThirtyEight een video gewijd. Wat blijkt: we weten heel weinig over sex in space, simpelweg omdat het voor zover bekend nog nooit is gebeurd. Begin jaren negentig ging een getrouwd koppel mee met de Space Shuttle, maar dat heeft het volgens de NASA netjes gehouden. Geruchten over twee Russische kosmonauten die het samen gezellig maakten, werden nooit bevestigd.



Bekijk hier de video van FiveThirtyEight. De tekst gaat verder onder het filmpje.

Hoge stralingsniveaus

Dus bestaan er allerlei vragen over de gewichtloze geslachtsdaad. Blijft het libido wel op peil in de ruimte? Kunnen embryo’s zich bij lage zwaartekracht goed ontwikkelen? Is het überhaupt mogelijk zwanger te worden? En wat doet het met teelballen en eierstokken als ze continu bloot staan de hoge stralingsniveaus van buiten onze veilige dampkring?

Proeven met dieren die vanaf de jaren zestig zijn gehouden, scheppen geen al te hoge verwachtingen. Fruitvliegjes leken er niet zo veel zin meer in te hebben, wespen raakten de kluts kwijt en konden geen vrouwtjes meer vinden. Vrouwtjesratten kregen miskramen en zagen hun hormoonspiegel drastisch dalen.

Klittenband

Dat staat allemaal nog los van de mechanische kant van de zaak. Hoe zorg je dat je niet van elkaar weg zweeft? Ook daar is weinig over bekend - tien jaar geleden was er even opwinding toen er documenten uitlekten over een geheim NASA-onderzoek naar welke standjes werken in de ruimte, maar dat bleek een hoax.

Wat niet wil zeggen dat niemand ooit serieus over de praktijk van ruimteseks heeft nagedacht. In 2006 presenteerde een Amerikaans-Italiaanse uitvinder een speciaal ruimtepak dat ze de 2suit noemde. Twee astronauten in een 2suit kunnen hun pakken openritsen en met klittenband aan elkaar verbinden, om zo hun eigen zwevende liefdescocon te maken.