Onderzoek zaait twijfel over doodsoorzaak Henriquez

Mitch Henriquez is mogelijk niet overleden doordat politieagenten hem in een nekklem namen, maar aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat blijkt uit een rapport van een forensisch arts, die was ingeschakeld door de advocaten van de twee agenten die terecht staan voor de dood van de Arubaan.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de agenten zou volgende week donderdag in Den Haag van start gaan, maar is nu opgeschort. Naar aanleiding van het rapport, waarin staat dat het “zeer onwaarschijnlijk is” dat Henriquez stierf door verwurging na een nekklem, moet eerst aanvullend onderzoek plaatsvinden. Ook moeten een andere forensisch arts en een patholoog het rapport beoordelen. Daar is niet genoeg tijd meer voor.

De rechtbank zegt dat ze niet wist van het onderzoek naar Henriquez’ doodsoorzaak:

“Deze ontwikkeling was voor de rechtbank niet te voorzien. Niet bekend was dat de raadslieden van de verdachten een onderzoek lieten instellen naar de doodsoorzaak. Indien dat wel bekend was geweest, had de rechtbank geen inhoudelijke behandeling gepland voordat al het onderzoek was afgerond.”

Pro-formazitting

Het is niet duidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de politieagenten wel gaat beginnen. Volgende week donderdag staat nu een pro-formazitting gepland, waarin de uitkomsten van het onderzoek worden besproken.

Henriquez (42) overleed op 27 juni 2015 nadat agenten hem op het muziekfestival Night at the Park in Den Haag in een nekklem hadden genomen. Hij had daarvoor geroepen dat hij een wapen bij zich had. De dood van Henriquez, die ongeveer vijf glazen alcohol had gedronken, leidde tot ongeregeldheden in de Schilderswijk.

In december vorig jaar legde de Haagse politie disciplinaire maatregelen op tegen vier van de vijf agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Henriquez. In een onderzoeksrapport schreven twee politiewetenschappers afgelopen september dat de politie bij de aanhouding van Henriquez “fout op fout” had gestapeld. De agenten zaten niet alleen fout met de nekklem, maar gebruikten ook te snel geweld en wreven Henriquez pepperspray in het gezicht.