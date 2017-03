15 jaar cel geëist voor doden en in stukken zagen echtgenote

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw 15 jaar cel geëist tegen een 49-jarige man die zijn vrouw in stukken heeft gezaagd. Hij heeft bekend zijn echtgenote in stukken te hebben gezaagd en verspreid, maar ontkent haar te hebben gedood.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde de man uit Alphen aan den Rijn al in 2014 tot 15 jaar cel. De verdachte ging in hoger beroep.

Volgens het OM heeft de man op 19 mei 2013 zijn vrouw, met wie hij in een scheiding lag, gedood. Vissers vonden het lichaam in delen in het water in Weteringbrug in Noord-Holland.

Paniek

Volgens de man vond hij zijn echtgenoot levenloos in bed toen hij wakker werd. De dag ervoor hadden ze ruzie gehad en was er gevochten. De vrouw had haar man een brief gestuurd waarin ze eiste dat hij het huis verliet. Het in stukken zagen van haar lichaam zou hij uit paniek hebben gedaan.

Het OM meent echter dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en dat niemand anders in de woning is geweest. Het OM zegt volgens persbureau ANP:

,,De wijze waarop de verdachte het lichaam van zijn vrouw in stukken heeft gezaagd, heeft verpakt en in het water heeft gegooid is niet te bevatten en heeft de zaak nog gruwelijker maakt. Verdachte is kil en berekenend geweest door na zijn handelen de woning schoon te maken en gewoon te gaan werken.”

Ook zou uit getapte telefoongesprekken blijken dat de man zijn vrouw heeft gedood.

De uitspraak is waarschijnlijk over twee weken.