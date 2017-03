En nu is het wachten op het ontslag van de bondscoach

Uit fatsoen lijkt de hoogste man in rang het liefst te willen zwijgen. Jean Paul Decossaux, directielid van de KNVB, kijkt bedremmeld als er enkele mannen met kladblokken op hem afstappen nadat hij de douane op Sofia Airport is gepasseerd. Hij voelt hem al aankomen, de even onvermijdelijke als allesbepalende vraag op deze treurig stemmende zondagochtend in Bulgarije. „En?”

Zijn antwoord geeft geen uitsluitsel. De commercieel directeur, die sinds het wegvallen van directeur betaald voetbal Bert van Oostveen de voorman is binnen de directie, zegt dat hij niks te zeggen heeft, dat niemand goed geslapen heeft en dat er vanaf zondagmiddag gesprekken zullen worden gevoerd over het functioneren van de meest gekwelde Nederlander in Sofia: bondscoach Danny Blind.

„Stuur je het ontslagbericht vanavond wel op tijd?”, vraagt een verslaggever. Decossaux: „Zo gaan we niet met elkaar om.”

Het is galgenhumor, ten koste van een bondscoach die even later stilzwijgend langs de meute van sponsoren, bondsmedewerkers en journalisten loopt. Van een gerespecteerde coach verworden tot aangeschoten wild. Aangestaard, bespot. Omdat zijn spelers faalden en hij dus ook.

En hoewel het wel zo eerlijk is om te stellen dat de voetballers hem in de steek hebben gelaten, droeg een opmerkelijke tactische beslissing bij aan het debacle van Sofia. Totaal onverwacht had zijn naam daar gestaan op het wedstrijdformulier, Matthijs de Ligt, de pas zeventienjarige verdediger van Ajax die nog in de eerste helft twee fouten maakte waarmee een nederlaag werd ingeleid die Oranje het WK 2018 kan kosten.

Opnieuw dreigt een drama

Opnieuw dreigt nu een kwalificatiecampagne uit te lopen op een drama. Nadat de nationale ploeg er niet in slaagde zich te kwalificeren voor Euro 2016, deels onder leiding van Blind, lijkt nu ook het wereldkampioenschap in Rusland in 2018 ver weg. Koploper Frankrijk staat zes punten voor, terwijl Nederland als nummer vier zowel Zweden als Bulgarije moet inhalen om eventueel via de tweede plek en de play-offs alsnog een WK-ticket te bemachtigen.

Door de onthutsende vertoning is Blinds gunfactor tot marginale proporties geslonken. En dat wist hij zelf ook. Vanuit de wetenschap dat geduld en kalmte geen veel voorkomende eigenschappen zijn onder voetbalbestuurders, zei de bondscoach zaterdagavond al dat hij het niet verbazingwekkend zou vinden als hij werd ontslagen. Openlijk twijfelde hij al of hij deze spelersgroep nog op het goede spoor zou kunnen krijgen. De vraag stellen was hem beantwoorden.

Blind tijdens de wedstrijd tegen Bulgarije. Foto Vadim Ghirda/AP

Zondagochtend, als Blind zich met assistent Fred Grim heeft afgezonderd in de vertrekhal, heeft hij daar niks aan toe te voegen. „Ik geef geen interviews.”

Toch geeft hij alle journalisten een hand en beantwoordt hij in korte zinnetjes de vragen die alsnog worden gesteld. Typisch Blind. Als doorgewinterde professional heeft hij altijd beseft dat rumoer ook een onderdeel is van het vak. Zelfs als prooi onder hyena’s.

„Ik blijf strijdbaar”, zegt hij. „Dinsdag ben ik erbij tegen Italië, tenzij de KNVB anders beslist. Ik heb die verantwoordelijkheid naar de spelers toe.”

Hij zal vermoedelijk worden uitgefloten, zoals het Oranjelegioen in Bulgarije al had gezongen dat hij moest oprotten. „Tja, dat is niet fijn.”

Tot in den treure zal hem worden verweten dat hij een zeventienjarige liet debuteren in een cruciale kwalificatiewedstrijd voor het WK, wat voor talent De Ligt ook is. De jongen zelf kon het niet helpen. Verrast dat hij werd geselecteerd deed De Ligt niet meer dan zijn plicht toen de bondscoach hem na twee basisplaatsen bij Ajax in het diepe gooide, of beter gezegd: smeet. Zeventien jaar oud en op een sleutelpositie in Oranje: dan ben je niet te benijden.

Waarom risico nemen met tiener?

Dat Blind het aandurfde getuigde van moed, maar in zijn toch al onrustige periode als bondscoach was het pr-technisch een ramp. Is populariteit een voorwaarde om succesvol te zijn? Nee. Maar al siert het Blind dat hij nooit beslissingen neemt voor de bühne, dit druiste in tegen boerenverstand. Waarom risico nemen met een tiener als er met Wesley Hoedt (23) en Joël Veltman (25) ervaren alternatieven voorhanden waren? Het was spelen met vuur.

De waarom-vraag kan Blind als expert verklaren. Maar de vraag was niet of de directie van de KNVB hem nog kon volgen, maar of de mannen hem nog wilden volgen. Blind vindt dat de centrumverdediging idealiter altijd uit een links- en rechtsbenige speler moet bestaan. Vandaar dat Hoedt donderdag al te horen had gekregen dat hij niet naast Bruno Martins Indi zou spelen. Want: net als Indi linksbenig.

„Ik respecteer zijn keuze, maar begrijp het niet”, zei Hoedt (23) naderhand. In de rust had hij alsnog De Ligt mogen vervangen, toen het al te laat was. Het was een gedurfde uitspraak van een speler die tot zaterdag nog nooit een interland speelde. Verbitterd: „Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma zijn ook allebei rechts en die kunnen wel samen spelen.”

Ik wil niet bijdehand overkomen, maar ik heb al vaker gezegd dat we geen wereldploeg hebben.

Het is voetbaljargon, maar de wijze waarop het werd uitgesproken zei veel over het afgebrokkelde gezag van de bondscoach. Tactisch beresterk. Maar passie kon hij onvoldoende overbrengen. Blind ging altijd uit van intrinsieke motivatie, zo voetbalverslaafd als hij zelf is. Maar deze generatie voetballers vergt misschien wel een andere benadering. Niet één ging er in Sofia door het vuur voor de bondscoach en het team.

Aanvoerder Arjen Robben weigerde dan ook om de schuld bij Blind neer te leggen. Grootste probleem van dit Oranje? „Kwaliteit. Ik wil niet bijdehand overkomen, maar ik heb al vaker gezegd dat we geen wereldploeg hebben. Dat was al zo voor het WK 2014, maar toen hebben we met een andere speelwijze nog een hoop kunnen verbloemen. Maar toen al zaten we in moeilijk vaarwater.”

Robben: „Als Matthijs een dijk van een wedstrijd had gespeeld, zouden we hem een bondscoach met lef noemen. Dat is ook voetbal, hè.”

Misschien had Robben gelijk. Maar voor de tweede keer op rij een eindtoernooi missen is een flater die geen Nederlandse bondscoach zich kan permitteren. Zijn positie lijkt onhoudbaar.