Oppositieleider Navalny opgepakt bij protest Moskou

Aleksej Navalny, leider van de Russische Vooruitgangspartij, is zondag opgepakt tijdens een demonstratie in Moskou. Het gebeurde tijdens een demonstratie tegen corruptie, waarvoor in meerdere Russische steden burgers op zondag de straat zijn opgegaan.

Navalny werd in een bus van de politie gestopt. Honderden mededemonstranten verzamelden zich om de bus om te proberen te voorkomen dat Navalny kon worden weggevoerd. Er was geen toestemming voor de demonstratie in Moskou.

In verschillende andere steden kwam het tot schermutselingen tussen de politie en demonstranten. Volgens sommigen gaat het om de grootste deelname aan landelijke protesten sinds demonstraties in 2011 en 2012, tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen waarbij gefraudeerd zou zijn.

De demonstraties zijn vooral ingegeven door recente onthullingen over de Russische premier Medvedev. Die is een van de rijkste mensen van Rusland met een vermogen van zeker een miljard euro, zo bleek uit onderzoek van Navalny’s ‘Fonds ter bestrijding van corruptie’.

Medvedev heeft een verzamelingen landhuizen, jachten en een wijngaard in Italië, maar die staan niet rechtstreeks op zijn naam. In de afgelopen jaren publiceerde Navalny over meer Russische politici.

Politiek proces

Navalny heeft zich de afgelopen jaren opgeworpen als een van de belangrijkste critici van Vladimir Poetin. Hij wilde in 2018 meedoen aan de presidentsverkiezingen. In februari werd hij echter veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf voor verduistering en veroordeelden mogen in Rusland geen presidentskandidaat zijn. Volgens Navalny en mensenrechtenorganisaties ging het om een politiek proces.

Hij werd al eerder voor hetzelfde veroordeeld, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde dat Navalny toen geen eerlijk proces had gekregen, waardoor de zaak overgedaan moest worden. Navalny zei na zijn laatste veroordeling opnieuw naar het EHRM te stappen.