‘Leider Al-Qaeda gedood bij Amerikaanse luchtaanval’

Het Amerikaanse leger heeft vorige week een leider van Al-Qaeda gedood. Dat maakte het Pentagon zaterdag bekend. De terroristenleider Qari Yasin kwam op 19 maart om bij een luchtaanval in Afghanistan.

Yasin, ook bekend onder de naam Ustad Aslam, wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslag in september 2008 op het Marriott Hotel in Islamabad in Pakistan. Daarbij kwamen ruim vijftig mensen om, onder wie twee Amerikaanse militairen.

Ook wordt Yasin beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslag op een bus met de cricketploeg van Sri Lanka in 2009. Zes spelers en de Britse coach raakten daarbij gewond. Zes politiemannen, de chauffeur en een burger werden gedood.

Volgens het Pentagon had Yasin banden met de Pakistaanse Taliban. Zijn dood is volgens de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis “het bewijs dat terroristen die de islam onteren en zich met opzet op onschuldige personen richten niet ontkomen”.