Exitpoll: centrumrechtse partij wint verkiezingen Bulgarije

Exitpolls geven aan dat de centrum-rechtse GERB-partij de Bulgaarse parlementsverkiezingen heeft gewonnen met meer dan 32 procent van de stemmen. De tweede partij, de socialistische BSP, behaalde ongeveer 28 procent van de stemmen.

GERB is de partij van voormalig premier Boiko Borisov (57). De ex-bodyguard van communistisch dictator Todor Zhivkov en voormalige koning en premier Simeon van Saksen-Coburg en Gotha, trad in januari af voor het einde van zijn tweede ambtstermijn.

Zijn aftreden was een reactie op het verlies van de GERB-kandidaat in de presidentsverkiezingen tegen luchtmachtgeneraal Rumen Radev, gesteund door de socialistische BSP. Analisten zagen in de nieuwe verkiezingen vooral een manoeuvre om de parlementaire meerderheid van GERB te verstevigen.

Sancties

Borisov pronkte met forse infrastructuurinvesteringen, verwezenlijkt met behulp van EU-steun en een economie die groeit met 3,4 percent. Zijn partij stelde hogere lonen en sociale uitgaven in het vooruitzicht. Anders dan de pro-Russische socialistische oppositie, steunt het pro-Europese GERB de Europese sancties tegen Moskou.

Maar anders dan Borisov gehoopt had, moet GERB nu op zoek naar coalitiepartners in een gefragmenteerd parlement met kleinere populistische, radicaal-nationalistische of pro-Turkse partijen. Dat tempert de beperkte hoop dat het nieuwe kabinet veel vooruitgang boekt inzake justitie-hervormingen en de mank lopende strijd tegen wijdverbreide corruptie.

Turkse steun

Steun vanuit de Turkse regering voor een partij die een deel van de Turkse minderheid – meer dan een half miljoen mensen op een bevolking van 7,2 miljoen — vertegenwoordigt, had voor een diplomatieke rel gezorgd. Als reactie organiseerde de nationalistische Verenigde Patriotten-partij afgelopen week een blokkade aan de grens om etnische Turken met Bulgaarse paspoorten die in Turkije verblijven, de doorgang richting Bulgaarse stembussen te verhinderen. Net die Verenigde Patriotten kan met bijna negen procent van de stemmen een belangrijke rol spelen in de formatie.