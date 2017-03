Hongkong krijgt leider die Beijing wilde

In strak geregisseerde ,,verkiezingen’’ is de 59-jarige Carrie Lam zondag gekozen tot de eerste vrouwelijk leider van de Chinese metropool Hongkong, een voormalige Britse kolonie. Deze weinig populaire ambtenaar had de voorkeur van de autoriteiten in Beijing die in de afgelopen jaren hun greep op Hongkong hebben verstevigd.

Lam, onder de vorige leider de nummer twee in het stadsbestuur, verwierf 772 van de 1.194 stemmen van het speciale ,,verkiezingscomité’’ dat kon kiezen uit drie door Beijing geselecteerde kandidaten. Dit constitutionele comité bestaat in meerderheid uit pro-Beijingse leden van de Wetgevende vergadering en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die met elkaar gemeen hebben dat zij nauwgezet de instructies vanuit Beijing volgen.

De overgrote meerderheid van de 3,7 miljoen stemgerechtigde Hongkongers werd tot groot ongenoegen van met name de jongeren buiten de verkiezing van de nieuwe ,,hoofdbestuurder’’ gehouden. Als het aan hen had gelegen was een andere kandidaat, John Tsang, gekozen, althans volgens opiniepeilingen.

Een vrouw schreeuwt en houdt een afbeelding van Carrie Lam omhoog tijdens een protest. Foto Tyrone Siu / Reuters

De politie probeert protestanten in Hongkong tegen te houden. Foto Tyrone Siu / Reuters.

Studentengroepen, die in 2014 grote demonstraties organiseerden voor werkelijk vrije verkiezingen, protesteerden voor en na de verkiezing van Lam tegen de gang van zaken. Hun aanhoudende pogingen om de Hongkongse constitutie gewijzigd te krijgen hebben in de afgelopen jaren niets opgeleverd en zullen ook onder de door Beijing voor geselecteerde Lam tot niets leiden. Lam trad in 1980 toe tot de ambtenarij van Hongkong en vervulde tal van functies op het gebied van huisvesting, economische ontwikkeling en sociale zaken.