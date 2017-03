Een Johan Cruijff Stadion zou vanzelfsprekend moeten zijn

Het voetbalstadion in Nederland met de mooiste naam staat in Heerenveen. Het heet het Abe Lenstra Stadion en is vernoemd naar de beste Fries die ooit tegen een bal heeft getrapt en die er ook een standbeeld heeft. Eindhoven heeft het Jan Louwers Stadion ter herinnering aan de kennelijk meest prominente speler die ooit bij FC Eindhoven (of EVV) heeft gespeeld, zoals de Frans Tebak Tribune in dat stadion dat doet voor de tienvoudig international met deze naam.

Dat klinkt toch beter dan de benaming voor dat voetbalcomplex elders in Eindhoven, het Philips Stadion van PSV. Al is die naam nog verklaarbaar doordat de band van deze club met de naamgever zelfs teruggaat tot de tijd dat dit bedrijf werd aangeduid als ‘een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands’.

De voetballiefhebber gaat naar de Kuip, naar het Kasteel, zelfs als dat eerder begrippen in de volksmond zijn dan een officiële benaming. Ze houden een mooie traditie in stand. De Grolsch Veste (FC Twente) en het Kyocera Stadion (ADO Den Haag) daarentegen zijn zichtbare getuigenissen van de knieval die de voetbalsport voor commercialisering heeft gemaakt. Zeker, een commerciële benaming kan de exploitatie van een stadion vergemakkelijken of een club extra inkomsten opleveren. Maar zij miskent dat nostalgie en clubcultuur ook bij de voetbalsport horen, hoe big die business soms ook is.

Soms doet zich de gelegenheid voor om nieuwe geschiedenis te schrijven, om herinneringen levend te houden. Zoals in Amsterdam. Daar is de kans om het stadion waarin Ajax speelt, de Arena, om te dopen en zo een levenslang eerbetoon te laten worden voor de beste speler die ooit voor die club speelde en die iets meer dan een jaar geleden is gestorven: Johan Cruijff. Volgens bijna iedereen de grootste voetballer uit de historie van Nederland.

Die naamsverandering, al eerder een optie, kwam na het overlijden van Cruijff in 2016 opnieuw ter discussie en het leek vanzelfsprekend dat het ervan ging komen, tot genoegen van zijn nabestaanden. Maar onlangs sprak zoon Jordi in deze krant de vrees uit dat er misschien wel sprake was van ‘gebakken lucht’. Dat zou treurig zijn en ook onwellevend, en opnieuw een bewijs dat Nederland niet goed is in het waarderen en koesteren van zijn grootste sporters. Geld en commerciële belangen spelen weer een rol. Helaas.

In Barcelona wordt een jeugdstadion naar Cruijff vernoemd en komt er een standbeeld van hem. Een goed voorbeeld. Amsterdam en Nederland verdienen een volwaardig Johan Cruijff Stadion.