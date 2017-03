Willen willen

Op Terschelling ligt een dorp dat Formerum heet (spreek uit ‘Formérum’). In deze tijd klinkt dat als een aanmoediging. „Formeer ’m, heren, dames! En dat u er snel uit moge komen!” Het lijkt mij een fijne bezigheid. Zeker nu de narcissen open staan en de kersenbloesem op uitbarsten staat. In dat lentegeweld mogen de lijsttrekkers kopjes koffie drinken met elkaar, en laten zien dat ze dat doen – een openbare flirt.

Wij, eromheen, mogen ernaar kijken en erop los analyseren. Over Jesse Klaver las ik op de website van deze krant het volgende: „Meepraten in de formatie leidde nog nooit tot een plek in het kabinet. Kan GroenLinks het aan? En moet hij dit wel willen?”

Die laatste zin is raar. Niet omdat hij zeldzaam is – je hoort de hele dag mensen elkaar aanraden om iets wel of niet te willen. „Zelf je huis verkopen? Moet je niet willen.” Soms wordt het ‘moeten’ weggelaten, maar klinkt het toch door: „Met Kerst naar Londen? Geloof me, dat wil je echt niet.”

Andermans wil beïnvloeden is een onmogelijkheid. Je kunt iemand aanraden om iets wel of niet te doen. Je kunt je afvragen of iemand iets wel of niet echt wil. Maar iemand aanraden om iets te willen is eigenlijk onmogelijk.

„Wil ik je even helpen?”, zei mijn oma wel eens, en ik had altijd de neiging te antwoorden: „Ik weet niet of u dat wilt.” Misschien was de wil vroeger wél iets waar anderen over konden beslissen.

Die tijd is voorbij, en ik denk dat het voor de meeste mensen al als een onmogelijkheid voelt de eigen wil te beïnvloeden, laat staan die van een ander. ‘Wilskrachtig zijn’ en ‘een sterke wil hebben’ betekent dat je actie laat volgen op de wil die er toch al is. Iets anders willen dan je wil, is niet te doen.

Ik herinner me een gesprek, lang geleden, met een vrouw die in een verstandige relatie zat. Het soort relatie waarin alles leek te kloppen. En toch wilde ze niet. Ze verzuchtte: „Ik wil dit willen, maar ik wil het niet.”

Formeerze, heren, dames. Geniet van de lente en van elkaar. Het geeft niet als het wat langer duurt. Klaver bloeit pas in mei.

Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver.