‘Patrick Kluivert gechanteerd door goksyndicaat’

Oud-topvoetballer Patrick Kluivert wordt sinds enkele jaren gechanteerd door een goksyndicaat. Dat meldt de Volkskrant zaterdag op basis van “vertrouwelijke justitiële documenten” en eigen onderzoek. Kluivert zou een schuld hebben opgebouwd van ruim één miljoen euro.

De voormalig aanvaller van het Nederlands elftal bouwde die schuld op door in 2011 en 2012 wekelijks te gokken op voetbalwedstrijden. Hij wordt sindsdien onder druk gezet om zijn schuld af te betalen. Kluivert zou inmiddels een deel van zijn schuld, die vorig jaar nog ruim 700.000 euro bedroeg, hebben afgelost. De leider van het goksyndicaat is volgens de Volkskrant Daniël van ’t H., die vorig jaar vastzat in Duitsland op verdenking van matchfixing. Eerder werd hij verdacht van matchfixing in de Jupiler League, de Nederlandse eerste divisie. Van ’t H. zou voetballers hebben aangezet tot het manipuleren van hun eigen wedstrijden.

Kluivert was in 2011 en 2012 trainer van het belofte-elftal van FC Twente. Hij zou in die periode hebben gegokt op wedstrijden van het eerste elftal en hiermee 15.669 euro hebben verdiend. Het gokken op wedstrijden was destijds nog niet verboden, inmiddels is dat wel het geval. Justitie heeft geen aanwijzingen dat Kluivert betrokken was bij matchfixing. Zijn advocaat Gerard Spong laat tegenover de Volkskrant weten dat Kluivert “uitsluitend slachtoffer is in deze zaak”.

De afgelopen jaren was Kluivert actief als (assistent-)trainer van Oranje en Curaçao. Momenteel is hij directeur voetbalzaken van de Franse topclub Paris Saint-Germain.