In Um al-Zamool in de Verenigde Arabische Emiraten is de bedreigde antilopesoort de Arabische oryx uitgezet in zijn natuurlijke habitat. Toen de diersoort dreigde uit te sterven werd een beschermingsplan opgezet door voormalig staatshoofd Sjeik Zayid bin Sultan al Nuhayyan. Dat resulteerde in een reservaat bij Um al-Zamool waar momenteel 155 exemplaren leven.

Karim Sahib/AFP