Aanhouding na vondst twee doden in Arnhems hotel

De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de vondst van twee doden in een voormalig hotel in Arnhem. De 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats meldde zich vrijdagavond zelf op het bureau. Hij zit vast voor nader verhoor.

De slachtoffers werden donderdagavond gevonden nadat de agenten op een melding van een luid alarm waren afgekomen. Binnen werden de lichamen gevonden van Benny Peters, de eigenaar van het hotel, en een vrouw van 73. Hoe de twee om het leven zijn gekomen, wil de politie nog niet zeggen.

De 47-jarige verdachte was volgens de politie al in beeld als verdachte. Of het lange bloedspoor dat vrijdag aan de andere kant van de Arnhemse binnenstad werd gevonden iets met de zaak te maken heeft, is nog altijd onduidelijk. De politie heeft in Arnhem de hele dag groot onderzoek naar de twee zaken gedaan.