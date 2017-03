Toch Boekenbalkaartjes voor auteurs van Das Mag

Drie auteurs van uitgeverij Das Mag kunnen deze vrijdagavond toch op het Boekenbal verschijnen. Niet met ‘gewone’ uitnodigingen, maar via omwegen zijn ze alsnog welkom verklaard. Auteurs Lize Spit, Jelle Brandt Corstius en Walter van den Berg hadden geen uitnodiging gekregen voor het bal en dat was „raar”, vond Das Mag. De uitgeverij maakte er woensdag stampij over via sociale media.

Verklaarbaar was het uitblijven van de uitnodigingen wel: het Boekenbal is geen feestje voor álle schrijvers, maar vooral een branchefeestje voor de leden van een club. Das Mag is niet lid van het Nederlands Uitgeversverbond, een van de financiers van de Stichting CPNB, die het bal organiseert. Voor schrijvers en uitgevers bepaalt het lidmaatschap of je naar het bal komt – wie betaalt, bepaalt. Daarvan wil Das Mag principieel geen lid worden, aldus uitgever Toine Donk. „Binnen dat soort bestaande structuren kun je geen verandering teweegbrengen in het boekenvak. Ons bij de bond aansluiten zou voelen alsof we in het kabinet van Trump gaan zitten en op die manier te proberen nog iets goeds te doen voor de wereld.” Dan „moet je niet gek opkijken dat je niet uitgenodigd wordt voor hun feestje”, aldus CPNB-woordvoerder Peter Rosendaal. Donk pleitte voor een uitzondering: nodig dan die paar belangrijke Das Mag-auteurs uit op persoonlijke titel, zoals er ook talloze relaties van het boekenvak worden uitgenodigd. De CPNB weigerde: „Anders zeggen andere uitgevers volgend jaar ook hun lidmaatschap van de bond op.”

Maar de drie Das Mag-schrijvers kwamen donderdag via omwegen tóch aan een kaartje. Brandt Corstius had als oud-auteur van het Boekenweekessay recht op een uitnodiging, zo bevestigt Rosendaal. Spit krijgt een kaart na aandringen van de organisatie van de Boekhandelsprijs, die zij dit jaar won met haar roman Het smelt. En de organisatie van de Libris Literatuur Prijs regelde een kaart voor hun genomineerde auteur Walter van den Berg.