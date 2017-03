Rechtszaak tegen tien jihadgangers met drie maanden uitgesteld

Het proces tegen tien Nederlandse jihadgangers wordt drie maanden uitgesteld. De jihadisten, die nog in Syrië en Irak verblijven, hebben volgens de Rotterdamse rechtbank niet genoeg tijd gekregen om hun verdediging voor te bereiden.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil alle ruim tweehonderd jihadgangers die in het strijdgebied verblijven systematisch vervolgen. De eerste tien zaken zijn donderdag besproken in een regiezitting. Het gaat om tien mannen tussen de 18 en 31 jaar, die zich zouden hebben aangesloten bij de terroristische organisaties Islamitische Staat en Al-Qaeda. Het OM wil hen bij verstek laten veroordelen zodat zij bij terugkeer direct de cel in kunnen, zonder daarover te hoeven procederen.

Contact via Facebook

Hoewel verdachten het recht hebben hun rechtszaak bij te wonen, weegt voor justitie zwaarder dat zij moeten worden vervolgd voor misdrijven in het buitenland, zei de officier van justitie. „Anders zou een verdachte door zijn afwezigheid zelf kunnen bepalen of hij berecht wordt of niet.”

Het OM heeft geprobeerd de jihadgangers op de hoogte te stellen van hun proces. Zo zijn er dagvaardingen uitgereikt aan familieleden in Nederland en heeft de politie rechtstreeks contact gezocht met de verdachten via Facebook, Instagram, Skype, SMS en e-mail. Ook is er advertentieruimte ingekocht op Facebook. Een bericht-advertentie over de zitting werd getoond aan Facebookgebruikers uit de omgeving van Mosul in Irak, waar veel IS-strijders wonen. Zo’n tienduizend mensen klikten erop en kwamen terecht op de website van de Nederlandse politie. Van de tien verdachten lieten alleen Marouane B. (22) en Victor D. (29) weten de dagvaarding te hebben ontvangen. Van de rest is niets vernomen.

Betrokken bij gewapende strijd

Volgens het OM zijn de tien allemaal betrokken bij de gewapende strijd. Dat zou blijken uit verklaringen van familieleden en WhatsApp-gesprekken die de strijders hebben gevoerd met het thuisfront. Zo zou Marouane B. tegen een vriend hebben gezegd dat hij iemand heeft onthoofd. De vader van Victor D. heeft een foto gezien waarop zijn zoon een wapen vasthoudt. Hetzelfde geldt voor de ouders van Yago R. (24), terwijl de 18-jarige Jihad S. aan zijn moeder heeft verteld dat hij ging vechten. Adil B. (26) zou een leidinggevende rol hebben bij Al Qaeda in het Syrische Idlib. Daar verblijft hij samen met Victor D., die een raadsman heeft gemachtigd om zich te verdedigen.

Advocaat Seebregts betoogde dat de zaak van Victor langer moet worden uitgesteld, omdat hij het proces niet kan bijwonen. Jihadgangers die het kalifaat willen verlaten, worden door hun strijdgroep gezien als spionnen en daarom soms gedood. De rechtbank geeft nu alle verdachten drie maanden de tijd om terug te keren, zodat zij hun verdediging kunnen voorbereiden.

In een gesprek met NRC gaf Victor D. twee weken geleden overigens te kennen dat hij zijn proces niet wil bijwonen. „Natuurlijk kom ik niet terug”, zei hij in een via Facebook verstuurd audiobericht. Victor zei niet te begrijpen waarom hij wordt vervolgd wegens ‘moord met een terroristisch oogmerk’. Victor: „Syrië is een land in oorlog. Wat nou moord met een terroristisch oogmerk?”

De politie contacteerde de jihadganger ook via Facebook, om hem een dagvaarding te sturen. Aan de politie stuurde Victor een foto terug, waarop hij met medeverdachte Adil B. een pizza aan het eten is.