PPG-baas: wij zullen strijd om AkzoNobel niet opgeven

Verfconcern PPG weigert zich neer te leggen bij de afwijzing van branchegenoot AkzoNobel. Ook een vijandige overname sluiten de Amerikanen niet uit.

„Ik kan geen reden bedenken waarom de overnamestrijd nu of in de toekomst staken”, zei topman Michael McGarry in een interview donderdagmiddag bij de Amsterdamse vestiging van PPG. „Want deze deal is goed voor iedereen: werknemers, klanten en aandeelhouders van zowel AkzoNobel als PPG.” Op de vraag of PPG een vijandige poging overweegt als het Akzo-bestuur blijft dwarsliggen, zei McGarry: „Ik sluit niets uit.”

McGarry is donderdag naar Nederland gekomen in een charmeoffensief gericht op Nederlandse politici, aandeelhouders en het bestuur van AkzoNobel, dat weigert met hem te praten. Akzo wees woensdag een tweede, verbeterd bod van de Amerikanen af. Ruim 88 euro per aandeel is PPG bereid te betalen voor het Nederlandse verf- en chemieconcern, ofwel 22,4 miljard euro voor het hele bedrijf.

Veel te weinig, vindt Akzo-bestuursvoorzitter Ton Büchner. Bovendien zou een overname door PPG banen in gevaar brengen en stuiten op grote mededingingsbezwaren en cultuurverschillen.

Druk opvoeren

Een aantal grote aandeelhouders van AkzoNobel vindt dat het bestuur toch met PPG moet onderhandelen en voert de druk op door zich publiekelijk uit te spreken. Woensdag stelde Causeway Capital Management, met 6,8 procent de grootste aandeelhouder van AkzoNobel, wil dat het chemieconcern “de discussie aangaat”. Dinsdag liet het Amerikaanse hedgefonds Elliott (ruim 3 procent) zich al in gelijke bewoordingen uit en voegde daar het dreigement aan toe aandeelhouders te mobiliseren tegen het bestuur als Akzo weigert met PPG te praten.

Maar Büchner weet zich gesteund door de politiek. De eerste toenaderingspoging van PPG, die kwam vlak nadat Unilever doelwit was geworden van het Amerikaanse KraftHeinz, stuitte al direct op veel verzet in Den Haag. De Unilever-deal ging niet door, maar wakkerde de angst aan dat toonaangevende Nederlandse bedrijven in handen vallen van buitenlandse partijen, met banenverlies tot gevolg. Bij AkzoNobel werken in Nederland ongeveer 5.000 mensen.

McGarry noemde de reactie van politici „hypocriet”. Hij herinnerde eraan dat Nederlandse bedrijven, waaronder AkzoNobel, eveneens overnames in het buitenland doen. „Akzo heeft niet zo lang geleden nog ICI overgenomen, het grootste chemiebedrijf van Engeland. En dan zou AkzoNobel zelf niet gekocht mogen worden?”

De bezwaren van Büchner en Nederlandse politici vindt McGarry bovendien onzinnig, zo werd donderdag duidelijk. Hij erkende dat bij overnames „helaas banen verloren gaan”, maar het grootste deel van de zogenoemde synergievoordelen zouden zitten in onder meer goedkopere inkoop van grondstoffen en betere distributiemogelijkheden. Hoeveel werknemers moeten vrezen voor hun baan wanneer PPG de baas wordt bij AkzoNobel, wilde McGarry niet zeggen.