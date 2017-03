Wie verdwijnt in de Amerikaanse natuur, komt vaak nooit meer terug

Was hij verdwaald? Op een rots geklommen en ervanaf gevallen? Of misschien zelfs ontvoerd? Niemand die het wist. De achttienjarige Joe Keller verdween in juli 2015 spoorloos, terwijl hij aan het hardlopen was door de ruige natuur van de Rocky Mountains in de staat Colorado. Het was één dag voor zijn verjaardag.

Joe’s vermissing is de rode draad door deze longread van het Amerikaanse tijdschrift Outside. De zaak van Joe blijkt niet op zichzelf te staan. Vele honderden mensen zijn net als hij vermist geraakt in één van de grote natuurparken in de Verenigde Staten. En degenen die niet heel snel terug werden gevonden, blijven waarschijnlijk voor altijd zoek.

Het natuurgebied waar Joe Keller verdween. De tekst gaat verder onder het kaartje.



Eén agent

Zoekoperaties zijn in Amerika de verantwoordelijkheid van de plaatselijke sheriff, en dat zorgt in extreem dunbevolkte gebieden voor problemen. Het Rio Grande National Forest, een natuurgebied van 7.500 vierkante kilometer dat ook in Colorado ligt, heeft bijvoorbeeld maar één agent. Het budget van hulptroepen in landelijke gebieden is bovendien laag.

Na een zoektocht van een paar dagen houdt het dus meestal wel op, schrijft Outside:

“Ik dacht dat als je vermist raakte in de natuur, iemand de Nationale Garde op je af zou sturen, de commando’s of het A-team, en dat die niet zouden ophouden met zoeken voor ze je gevonden hadden. Nu weet ik dat niet meer zo zeker.”

Privédetectives

Familieleden van vermisten zijn al snel op zichzelf aangewezen. Joe’s ouders kamden noodgedwongen maandenlang persoonlijk de uitgestrekte wildernis uit waar hun zoon verdween. Ze huurden privédetectives in, kregen advies van een medium en hulp van speurhonden. Dat er geen goede database bestaat met personen die in het wild zijn verdwenen, maakte de zoektocht er niet makkelijker op.

Zo moeten talloze familieleden en vrienden er dus mee leren leven dat het mysterie rond de verdwijning van hun geliefde misschien altijd een mysterie zal blijven.