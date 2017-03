Waarom leven kruidenplantjes uit de supermarkt zo kort?

Na het verwijderen van het plastic omhulsel stond het basilicumplantje er een tijdje fijn frisgroen bij in de vensterbank. Maar al na een paar uur vielen de buitenste takjes van de plant om. De blaadjes werden snel bruin en slap. „Zelfs een koude wind kan ervoor zorgen dat de blaadjes bruin worden”, vertelt kruidenkweker Lode Claus in een mail. De basilicumplant is zo gekweekt dat hij gevoelig is voor de kleinste temperatuurwisselingen.

Dit geldt niet alleen voor basilicum. De meeste kruidenplantjes die gekocht zijn bij de supermarkt bezwijken vaak binnen enkele dagen of zelfs uren. Vooral koriander- en basilicumplantjes zijn zelden een lang leven beschoren. Is het mogelijk om deze plantjes langer in leven te houden of zijn het plofplantjes, gekweekt voor een kort leven?

„De supermarktkruiden worden zo gekweekt dat ze met geluk 5 à 7 dagen in leven blijven; net genoeg om naar de winkel te worden gebracht en verkocht te worden”, zegt Claus. Samen met zijn vader runt hij Kruiden Claus, een familiebedrijf dat al meer dan honderd jaar bestaat. Ze leveren geen supermarktkruiden, maar, onder andere aan tuincentra, kruidenplanten in pot die bedoeld zijn voor een langer leven op balkon of in de tuin.

Plofplantjes

„Onze kruidenplanten groeien in een beschermde omgeving”, legt de klantenservice van supermarkt Jumbo uit in een mail. Ze worden razendsnel opgekweekt in een kas met voldoende meststof, een warme omgeving, veel water en belichting. Er gaat folie omheen zodra ze naar de winkel gaan. Dat moet de kwetsbare plantjes beschermen tegen de koude buitenwereld. De folie houdt de plantjes ook overeind. Door de snelle groei zijn ze namelijk niet stevig genoeg om zonder steun te kunnen.

Dat is de reden dat korianderplantjes zo snel omklappen zodra je ze thuis in de vensterbank zet. Bovendien zitten de steeltjes vaak dicht op elkaar, waardoor ze geen ruimte hebben om steviger te groeien. Het kan helpen om het folie om de plant heen te houden. Of nog beter: stop het plantje bij thuiskomst in een pot met nieuwe potgrond. Hierdoor hebben ze meer ruimte en meer voedingsstoffen om sterker te worden.

Tips

Verder kunnen sommige kruiden slecht tegen verandering van temperatuur. Voor de meeste is een temperatuur tussen de 15 en 20 graden ideaal. Zet ze daarom op een beschutte, zonnige plek: hoe meer licht, hoe beter. En geef ze voldoende water, maar verdrink ze niet. „Kruiden houden niet van natte voeten”, aldus Claus. Fragiele kruiden zoals basilicum en koriander geef je het best water aan de rand van de pot. Als je ze bovenop de plant water geeft vallen ze om.

Ik nam de proef op de som. Eén basilicumplantje bleef in het plastic, mocht naast het raam staan en kreeg water aan de potrand. Bij de tweede werd het plastic verwijderd en hij kreeg water van boven. Hun groei is een paar dagen bekeken, maar de basilicumplant in het plastic zag er mooier uit en er vielen minder takjes om. Of de planten lang blijven leven is erg onzeker. Ze smaken goed door de pasta.