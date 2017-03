‘Sterke stijging defecte treinen door achterstallig onderhoud’

In het eerste kwartaal van 2017 waren er fors meer defecte passagierstreinen in Nederland dan in het eerste kwartaal van 2016. In totaal liepen reizigers door een defecte trein 188 keer vertraging op, een stijging van 61 procent ten opzichte van vorig jaar. Toen gingen treinen 116 keer kapot. Dat meldt het AD vanochtend op basis van cijfers van rijdendetreinen.nl, een website die onder andere oorzaken van vertragingen bijhoudt.

De NS bevestigt volgens het AD het beeld dat treinen vaker defect zijn. Woordvoerder Erik Kroeze zegt in de krant zich bewust te zijn van het probleem. De NS zou bezig zijn de oorzaak van het probleem te achterhalen. Volgens de Maatschappij voor Beter OV is dat echter al duidelijk: het NS-materieel kampt met achterstallig onderhoud door een tekort aan treinen. De NS ontkent dat dat de reden is.

Ook ProRail signaleert volgens het AD een toename van defecte treinen, zelfs meer dan rijdendetreinen.nl. Een woordvoerder van de organisatie noemt ook het materieel van de NS als grootste probleem.