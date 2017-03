Oud-vicepremier Noord-Ierland Martin McGuinness (66) overleden

Martin McGuinness (66), die tot begin dit jaar de vicepremier van Noord-Ierland was, is dinsdagochtend overleden. Dat meldt de BBC.

McGuinness, een ex-strijder van de Noord-Ierse paramilitaire groep IRA, maakte eind januari bekend dat hij ernstige gezondheidsklachten had. Het werd echter nooit duidelijk wat die precies waren. Niet lang daarvoor, op 9 januari, was hij afgetreden als vicepremier uit protest over een groot energieschandaal. Hij betrok die post al sinds 2007. Zijn aftreden leidde tot nieuw uitgeschreven verkiezingen.

McGuinness was lid van de republikeinse partij Sinn Féin, waar hij na zijn strijdersverleden terechtkwam. Hij zat twee keer in de gevangenis voor zijn activiteiten bij de groepering, die Noord-Ierland uit het Verenigd Koninkrijk wilde hebben. In de stad Derry was hij de nummer twee van de organisatie. Later maakte hij echter de transitie tot staatsman. In de jaren ’90 was hij betrokken bij het vormgeven van de Good Friday-akkoorden, waarna Noord-Ierland stabiliseerde.

(Dit bericht wordt uitgebreid)