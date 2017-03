Miljoenenfraude door belastingadviseurs

Belastingadviseur is geen wettelijk beschermde titel en dus kan iedereen een bordje op zijn deur spijkeren. Wel zijn er twee beroepsverenigingen actief die hun leden streng screenen en onafhankelijk tuchtrecht voeren. Voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) Maurice de Kleer kan moeilijk beoordelen hoeveel sjoemelende adviseurs er daarnaast actief zijn. „Onder onze leden zaten er de afgelopen vijftien jaar in ieder geval geen.”

De markt voor belastingadviseurs is volgens De Kleer stabiel. „De forse groei van het aantal zzp’ers maakt dat meer mensen hulp nodig hebben bij hun administratie, maar tegelijkertijd kunnen werknemers in loondienst steeds vaker gebruik maken van een vooraf ingevulde aangifte.”

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Een woordvoerder van de FIOD waarschuwt allereerst dat je als klant nóóit je DigiD moet afgeven aan een belastingadviseur. „Dat is net zoiets als iemand je pincode geven.” Wel kun je een belastingadviseur machtigen de aangifte te doen, maar sowieso moet je de kopie van de aangifte nauwgezet doornemen. „Let op aftrekposten waarvoor je niet in aanmerking komt. Soms staan er kosten op die je niet hebt gemaakt, bijvoorbeeld dieetkosten terwijl je helemaal niet in behandeling bent bij een diëtist.” Wees vooral op je hoede als mensen je gouden bergen beloven, benadrukt de FIOD. „Als een teruggaaf te mooi lijkt om waar te zijn, dan is ‘ie dat waarschijnlijk ook.”