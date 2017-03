Kluivert klaagt Van Gogh-dief aan voor smaad of laster

Ex-profvoetballer Patrick Kluivert dient bij het Openbaar Ministerie (OM) een aanklacht wegens smaad of laster in tegen de man die in 2002 twee schilderijen stal uit het Van Gogh Museum. Dat heeft Kluiverts advocaat Gerard Spong bekend gemaakt, meldt persbureau ANP.

De dief, Okkie Durham, zegt in een uitzending van Brandpunt dinsdagavond dat hij na de roof van de Van Goghs onderdook bij Kluivert thuis in Barcelona. “Ik zei dat ik door de politie gezocht werd, maar ik zei niet dat het voor die Van Goghs was. En toen zei hij: ‘Waarom zit je de hele tijd in een hotel? Waarom blijf je niet bij mij thuis?’”, zegt Durham in de documentaire.

Uiterst smadelijk

Kluivert zei in de De Telegraaf al dat Durhams aantijging niet klopt. Raadsman Spong herhaalt dat:

“Kluivert heeft deze man misschien wel eens in het voorbijgaan ontmoet, maar hem nooit of te nimmer ergens onderdak verleend. Hij is daar ook nooit in huis geweest. Het zijn uiterst smadelijke uitlatingen die niet zonder gevolgen kunnen blijven.”

Een kort geding om ervoor te zorgen dat de Brandpunt-uitzending dinsdagavond niet door kan gaan, heeft volgens Spong weinig zin. De advocaat zegt dat het verhaal van Durham over Kluivert “toch al overal is rondgebazuind”.

Waarschijnlijk dient Spong de aanklacht deze week in. Nog niet duidelijk is of de klacht zal gaan om smaad, of het zwaardere vergrijp laster. Op dat laatste misdrijf, waarbij de dader schadelijke aantijgingen over iemand verspreidt terwijl hij weet dat die niet waar zijn, staat een maximale straf van twee jaar cel

Mafiabaas

Durham nam bij de overval de Van Gogh-werken Zeezicht bij Scheveningen en Het Uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen mee. De doeken werden uiteindelijk in september vorig jaar terug gevonden in een huis van een Italiaanse mafiabaas. Dinsdag keren de kostbare kunstwerken terug in het Van Gogh Museum.

Durham werd in 2005 veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij ontkende lange tijd zijn aandeel in de roof. Desondanks kon hij veroordeeld worden, op basis van DNA-materiaal uit zijn petje. Dat was bij de overval in het museum achtergebleven.