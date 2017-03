ING stopt financiering van Dakota-oliepijpleiding

ING stopt met de financiering van de Dakota-oliepijpleiding in de Verenigde Staten. Dat bevestigt een woordvoerder van ING dinsdag. ING stopt de financiering naar eigen zeggen vanwege de rechten van de Sioux-indianen. De Dakota-oliepijpleiding is omstreden omdat het dwars door het leefgebied van de indianenstam loopt.

ING had voor 120 miljoen euro geïnvesteerd in de oliepijpleiding. De aanleg stuitte op verzet van de Sioux-indianen en milieu-activisten. Begin dit jaar besloot president Trump per decreet dat de oliepijpleiding, ondanks de protesten, afgebouwd mag worden.

Ontruiming

Eind februari werden de kampen die de demonstranten hadden opgeslagen ontruimd. Trumps voorganger, president Obama, had in de laatste periode van zijn presidentschap de bouw juist stil laten leggen, om meer onderzoek te doen naar de gevolgen van de oliepijplijn op het milieu.

ING heeft haar aandeel in de financiering verkocht aan een andere investeerder. De woordvoerder van ING wil niet zeggen welk bedrijf dat is. Eerder zei ING dat het juridisch gezien niet mogelijk is zich terug te trekken uit het project. Naast ING besloot ook ABN Amro zich terug te trekken als financier van een bedrijf dat in de Dakota-oliepijpleiding investeert.

Witwassen

Dinsdag werd ook bekend dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar ING, zowel in Nederland als in de VS. Dat schrijft de bank in haar jaarverslag. ING wordt verdacht van betrokkenheid bij corruptie, witwassen, het schenden van de regels voor cliëntonderzoek en het onvermeld laten van ongebruikelijke transacties.

Het Financieele Dagblad meldt dinsdag verder dat de FIOD vorig jaar panden van ING is binnengevallen in verband met de aantijgingen. Volgens de krant zou de bank betrokken zijn bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris.