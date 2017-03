Indiase artsen staken na mishandelingen op werkvloer

In de Indiase stad Mumbai zijn duizenden artsen de straat op gegaan om te demonstreren tegen geweld in ziekenhuizen. Nadat afgelopen week drie doktoren werden mishandeld door familie van patiënten legden de artsen het werk neer. Dat meldt The Indian Times.

De Indiase dokter Rohith Kumar werd zondag aangevallen door vijftien familieleden van een vrouwelijke patiënte. Zij was vlak daarvoor overleden vanwege nierfalen. In diezelfde week vonden er nog twee soortgelijke incidenten plaats in het Aziatische land. Via Facebook en WhatsApp werd geschokt gereageerd door mede-artsen. De doktoren eisen nu betere beveiliging bij ziekenhuizen.

Werkdruk

De mishandelingen waren aanleiding voor veel jonge artsen om hun onvrede te uiten over de werkomstandigheden, meldt The Guardian. Naast onveiligheidsgevoelens spreken artsen van een hoge werkdruk, teveel patiënten en lange werkdagen.

India heeft ruim één miljard inwoners, en dat aantal groeit nog altijd hard. De overheid spendeert net iets meer dan 1 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan zorg. Dat is één van de laagste percentages ter wereld. Ter vergelijking: in Nederland gaat ongeveer 11 procent van het overheidsbudget naar de zorg.