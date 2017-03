Franse minister van Binnenlandse Zaken stapt op

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno le Roux, die pas drie maanden op zijn post zit, is al weer opgestapt. Hij zou vanaf 2009 tot een jaar geleden zijn dochters verschillenden vakantiebanen in het parlement hebben toegeschoven. Dat meldt onder andere persbureau Reuters. Le Roux wordt opgevolgd door Matthias Fekl, hiervoor staatssecretaris van Buitenlandse Handel.

Le Roux zou de dochters voor 55.000 euro vakantiewerk hebben laten doen in het parlement. Tijdens een televisie-uitzending van het programma Quotidien heeft hij toegegeven dat hij zijn kinderen werk heeft toegespeeld toen ze nog op school zaten. “Maar niet op een permanente basis.” Een van de meisjes was pas 15 jaar toen ze van haar vader voor het eerst een tijdelijk contract in het parlement kreeg.

Hij houdt vol dat hij niks verkeerd heeft gedaan, maar dat hij opstapt uit respect voor de regering.

De kwestie is extra gevoelig sinds in januari presidentskandidaat Francois Fillon onder vuur kwam te liggen na onthullingen over een vermeende spookbaan van zijn vrouw. Hij zou haar jarenlang als assistent hebben ingehuurd, zonder dat ze daar al te veel voor hoefde te doen. Le Roux was een van de ministers van de socialistische regering van president Hollande die destijds fel reageerden op het nieuws over Fillon.

Het aftreden van Le Roux is een nieuwe knauw voor Hollande. Hij beloofde bij zijn aantreden in 2012 een “voorbeeldige republiek”, maar moest al verschillende socialistische ministers wegens financiële malversaties ontslag verlenen. Le Roux zat sinds december 2016 op zijn post. Hij volgde Bernard Cazeneuve op, die Manuel Valls verving als premier.