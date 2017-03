Dijsselbloem doelwit Griekse bombrief

Demissionair minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem(PvdA) was doelwit van een Griekse bombrief. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. Maandag zijn in Athene in totaal acht bombrieven onderschept en onschadelijk gemaakt, waarvan er één aan Dijsselbloem gericht was.

De bombrieven werden gevonden in een postsorteercentrum net buiten Athene. Daarbij is niemand gewond geraakt. De brieven zijn door veiligheidsexperts onschadelijk gemaakt. Alle brieven waren gericht aan personen en instanties in het buitenland.

Parijs en Berlijn

De andere bombrieven waren ook gericht aan politici van onder meer de Europese Unie (EU) en de Europese Centrale Bank (ECB) en aan andere bekende figuren. Het is nog niet bekend van wie de bombrieven afkomstig zijn.

Vorige week werden er in Duitsland en Frankrijk bombrieven ontdekt. Bij het Duitse ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raakten daardoor een IMF-medewerkster gewond die een brief opende. De bombrief die werd onderschept bij het Duitse ministerie van Financiën was gericht aan minister van Financiën Wolfgang Schäuble. De verantwoordelijkheid voor die brief is opgeëist door een linkse autonome groep,’Samenzwering van Vuurcellen’, uit Griekenland.