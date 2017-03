Dit gebeurde in de laatste dagen voor de aanslag op Zaventem

Maandag 21 maart

In het nauw

Het is maandag 21 maart 2016, één dag voor de aanslagen in Brussel. Najim Laachraoui, Ibrahim El Bakraoui en Mohamed Abrini zitten verscholen in een Brussels appartement in de Max Roosstraat 4. El Bakraoui heeft twee maanden eerder de huurovereenkomst gesloten met een valse identiteitskaart op naam van Miguel dos Santos. Gas en elektriciteit hebben de terroristen op 13 februari laten aansluiten, onder de naam Pieter Timmers – een verwijzing naar de Belgische zwemmer. Een grapje van de terroristen, allicht.

De vondst van ijzingwekkende bewijsstukken Enkele uren na de aanslagen in Brussel, woensdag precies een jaar geleden, vond een oplettende vuilnisman een HP Probook 6440-computer in een vuilnisbak in de Max Roosstraat, in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek. Die vuilnisbak was enkele tientallen meters verwijderd van het appartement van waaruit de drie terroristen op 22 maart met een taxi naar de luchthaven Zaventem vertrokken. Mohamed Abrini, alias ‘de man met het hoedje’, verklaarde na zijn arrestatie dat Ibrahim El Bakraoui de computer de avond ervoor in de afvalbak had gegooid. Na de dood van de zelfmoordterroristen zou hij toch van geen nut meer zijn. De harddisk bleek helemaal leeggehaald. De terroristen hadden hun communicatie, via het internet, bovendien versleuteld. Toch slaagde de politie erin stukje bij beetje een schat aan informatie en bewijsmateriaal over de aanslagen van Parijs en Brussel uit de laptop te halen. Vanaf 9 oktober 2016 – een maand voor de aanslagen in Parijs – reisde de Probook met de terroristen mee langs een hele reeks safehouses in ons land. Onder andere de planning van de aanslagen in Parijs staat erin beschreven, met de tekst waarmee de daders de aanslagen wilden opeisen. De historie van de computer toonde ook enkele potentiële doelwitten in België die de terroristen op het internet hadden opgezocht, zoals het kabinet van de premier, de kazerne van de Belgische paracommando’s in Flawinne en nucleaire installaties. Ook bevatte de computer een krantenartikel over plaatsen ‘waar het goed eten en naar een concert gaan’ is in Brussel. De met voorsprong meest ijzingwekkende bewijsstukken zijn twee audioboodschappen met de namen ‘Message.audio’ en ‘Carved0018884’. Najim Laachraoui en Ibrahim El Bakraoui verstuurden ze kort voor de aanslagen in Brussel vanuit de Max Roosstraat naar de mysterieuze Aboe Ahmed in Raqqa, Syrië.

Hun kompanen, Khalid El Bakraoui en Osama Krayem, zijn op hetzelfde moment ondergedoken in een safehouse aan de Kazernenlaan in de Brusselse deelgemeente Etterbeek. Khalid El Bakraoui coördineert en pendelt tussen de twee safehouses. In de dagen voor 22 maart brengt Krayem een deel van de TATP-springstof van de Max Roosstraat naar de Kazernenlaan.

De vijf terroristen hebben het gevoel dat ze geen kant meer uit kunnen. Zes dagen eerder, op 15 maart, heeft de politie hun safehouse in de Driesstraat in Vorst gevonden. De Algerijn Mohammed Belkaid is er neergeschoten in een vuurgevecht met de ordediensten. Salah Abdeslam en Sofiane Ayari konden toen nog ontsnappen. Maar ook zij worden drie dagen later, op 18 maart, opgepakt in een andere deelgemeente, Sint-Jans-Molenbeek.

Daarmee is nagenoeg de hele terreurcel die de aanslagen van Parijs heeft voorbereid, dood of opgepakt. Alleen de vijf terroristen in de Max Roosstraat en de Kazernenlaan zijn nog op vrije voeten. Maar Najim Laachraoui, de bommenmaker van de groep, voelt dat ook voor hen het einde nabij is. Onder zijn valse naam, Aboe Ikrimah, stuurt hij via de Probook een audioboodschap naar Aboe Ahmed, de emir in Raqqa die de opdracht heeft gegeven voor de aanslagen. Hij klinkt nerveus.

‘Vrede zij met u, mijn broer. Excuseer dat we wat later zijn, maar er waren wat onvoorziene zaken hier. Je weet wel wat ik bedoel, als je de actualiteit gevolgd hebt.

Goddank is met ons alles goed. Allah heeft ons tot nog toe gespaard. De situatie is zo dat we niets meer kunnen uitstellen. We moeten zo snel mogelijk in actie komen, insjallah. We hebben besloten om morgen, dinsdag 22 maart, in actie te komen. Insjallah. ’s Ochtends vroeg. We hebben geen safehouse meer over.

Er is niemand anders meer over dan wij. Iedereen is verbrand. Er zijn foto’s van ons allemaal in omloop. (…) Maar zoals ik je eerder al gezegd heb, we hebben meer dan 100 kilo TATP. Die gaan we gebruiken. Onze doelwitten zijn de luchthaven en de metro. Vijf acties, insjallah. Waarom de luchthaven? Omdat een broeder ons informatie heeft gegeven dat er morgenochtend Amerikaanse, Russische en Israëlische vluchten zijn. We gaan proberen hen te raken.

Als we onze kalasjnikovs gebruiken, is het probleem dat we niet genoeg laders hebben. We gaan schieten in de massa en zij gaan vluchten, maar er zijn ook militairen. Daarom hebben we besloten dat we moeten infiltreren om zo veel mogelijk slachtoffers te maken.

Allemaal op hetzelfde moment ontploffen, met de wil van Allah. We gaan je onze testamenten doorsturen. Yahya, Souleyman en ik. Walid gaat hetzelfde doen.’

Op hetzelfde audiobestand laat ook Ibrahim El Bakraoui alias Aboe Souleymane een boodschap na aan de emir Aboe Ahmed.

‘Groeten, vrede en zegeningen van Allah voor jou. Luister Aboe Ahmed, zoals Aboe Ikrimah je heeft uitgelegd, zijn we hier zo snel mogelijk aan het werken. We hebben je de testamenten gestuurd. (…) Ik zweer het je mijn broer, Allah is mijn getuige, we hadden veel plannen en ideeën. We wilden nog van alles doen, maar het is het lot en de wil van Allah. We moeten nu handelen. Of we zullen voor eeuwig rotten in een cel. Aboe Yayha is hier ook. Hij doet je veel groeten. Aboe Walid en Aboe Omar zijn in het andere safehouse.

De broeders die in Vorst zaten. De manier waarop ze gereageerd hebben. Alleen Allah weet het. We weten niet waarom ze naar buiten zijn gegaan en waarom ze hun wapens achtergelaten hebben.

Aboe Hamza had een kalasjnikov met zes laders en er was Abdelaziz die met hen heeft afgerekend. Ze wisten dat, als ze daar weggingen, er geen manier meer was om met ons te communiceren. Er was niets meer voor hen. Het zij zo. Het is het lot dat Allah voor hen voorzien had. (…) Aboe Ahmed, het is misschien beter dat je van kunya (strijdnaam, red.) verandert. Salah heeft je een brief geschreven. Hij weet dat je Aboe Ahmed heet.’

(Na de arrestatie van Salah Abdeslam verschenen op 10 maart artikelen in de pers dat hij meewerkte aan het onderzoek. De andere terroristen maken zich daar duidelijk zorgen over, red.)