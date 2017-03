Belastingadviseurs opgepakt voor miljoenenfraude

Vijf belastingadviseurs zijn de afgelopen twee weken opgepakt omdat de FIOD vermoedt dat zij expres onjuiste belastingaangiften hebben ingediend voor hun klanten. Dat maakte de opsporingsdienst van de fiscus dinsdag bekend. De verdachten zouden voor 2,7 miljoen euro hebben gefraudeerd.

De adviseurs zouden ervoor hebben gezorgd dat hun klanten meer geld terug kregen van de Belastingdienst dan waar ze recht op hadden. Dat deden de verdachten door niet bestaande aftrekposten in te dienen, zoals ziektekosten en giften. Soms gebruikten ze daarbij vervalste documenten.

Contanten

De arrestaties vonden plaats in zes strafrechtelijke onderzoeken. De verdachte adviseurs komen uit Stein, Rijssen, Hoorn, Purmerend, Hendrik-Ido-Ambacht en Wezep. Bij zeven doorzoekingen nam de FIOD administratie en computers mee. Ook legde de dienst beslag op bankrekeningen, auto’s en huizen. Eén van de verdachten bleek 185.000 euro in contanten te hebben liggen. Dat geld werd ook in beslag genomen.

Ongeveer zesduizend klanten van de opgepakte belastingadviseurs hebben een brief ontvangen van de fiscus, om te controleren of er met hun aangifte gesjoemeld is. Wanneer dat het geval blijkt, moeten de klanten het geld dat ze ten onrechte hebben ontvangen uit eigen zak terug betalen.