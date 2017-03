Banken kunnen massaclaim om boeterente verwachten

Het grote claimen kan beginnen, nu de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag heeft bevestigd dat hypotheekfinanciers te veel boeterente aan klanten hebben doorgerekend. Namens „duizenden” huiseigenaren die zich hebben aangemeld, begint hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl deze week met het uitlokken van proefprocessen.

„Een belangrijke stap richting een rechtszaak”, vertelt medeoprichter Michiel Lensink van het internetbedrijf. „Deze week gaan we banken aanschrijven. We vragen ze namens klanten om terugbetaling, maar verwachten niet echt dat ze daar op ingaan, want zo zijn banken niet.”

Boeterentes voor huiseigenaren die vervroegd te veel aflossen of hun hypotheek oversluiten zijn geregeld te hoog en niet altijd eerlijk en transparant, zegt de AFM na onderzoek onder tien grote hypotheekfinanciers. Boeterentes mogen voortaan niet hoger zijn dan het financiële nadeel van gemiste rentebetalingen dat banken lijden. Klanten die sinds invoering van de Europese hypothekenrichtlijn op 1 juli 2016 te veel hebben betaald, hebben recht op een teruggave.

Terugbetaling

De drie grootbanken Rabobank, ABN Amro en ING, die gezamenlijk ongeveer de helft van de hypotheekmarkt vertegenwoordigen, hebben inmiddels een eerste inschatting gemaakt.

De Rabobank verwacht dat ongeveer 10.000 klanten een terugbetaling krijgen van gemiddeld een paar honderd euro. ABN Amro spreekt van een kleine minderheid van 15.000 vroege aflossers en een woordvoerder van ING alleen van „enkele duizenden”. De Rabobank en ABN Amro hebben ieder 5 miljoen euro gereserveerd voor de terugbetalingen, ING zegt „iets minder, enkele miljoenen.”

„Dat het zou gaan om enkele honderden euro’s is echt onzin”, zegt Lensink van Ikbenfrits.nl. Volgens hem is er per hypotheek gemiddeld 3.400 euro boeterente te veel betaald en hebben banken zo „miljarden” verdiend. Via een massaclaim wil de hypotheekadviseur banken en verzekeraars dwingen om ook te veel betaalde boeterente van vóór 14 juli vorig jaar te betalen. „Toen was er nog geen Europese hypothekenrichtlijn, maar wel het consumentenrecht”, zegt Lensink. Hij verwijst naar het Burgerlijk Wetboek dat bij voortijdige contractopzegging spreekt van een „redelijke vergoeding voor […] geleden verlies of gederfde winst”.

Overigens wil Ikbenfrits.nl er als commercieel bedrijf zelf ook wat aan overhouden: het vraagt van iedere deelnemer in de ‘Oversluitclaim’, zoals het de actie heeft genoemd, eenmalig 15 euro en 10 procent van de schadevergoeding – als die er komt.

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft hypotheekfinanciers vandaag opgeroepen om de te veel betaalde boeterente tot vijf jaar terug te vergoeden. Volgens VEH hebben tussen 2012 en 2016 ruim 150.000 huiseigenaren een boeterente betaald en ging het gemiddeld om 10.500 euro. „Mensen voelen zich bedonderd”, zegt een woordvoerder. „We hebben geen richtlijnen, we spannen geen rechtszaak aan, we doen gewoon een moreel appèl op de banken.”

Rabobank, ABN Amro en ING zeggen zich te houden aan terugbetalingen vanaf 1 juli vorig jaar, zoals de AFM voorschrijft. „Daarvoor golden namelijk de afspraken die wij hebben met onze klanten en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen”, zegt een woordvoerder van ABN Amro. „Die afspraken zijn wij nagekomen”.