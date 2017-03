Akkoord over sociaal plan Schiedamse flessenfabriek

Werknemers van de flessenfabriek in Schiedam krijgen een beter sociaal plan. Als de fabriek in september sluit en verhuist naar Polen, ontvangen de 230 Nederlandse medewerkers onder meer budget voor de zoektocht naar nieuw werk. Daarover de Amerikaanse eigenaar Owens Illinois en de vakbonden het maandagnacht eens geworden.

Gemiddeld krijgen de werknemers 4.000 euro voor een zogeheten outplacementtraject, waarin ze begeleid worden bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Daarnaast krijgen ze een aanzienlijk hogere ontslagvergoeding, 2,3 keer zoveel als gebruikelijk. De werknemers voerden al ruim een week actie voor een beter sociaal plan.

Bestuurder Agostino Di Giacomo Russo spreekt in een verklaring over een goed onderhandelingsresultaat. Hij zegt:

“Geen enkele ontslagvergoeding is afdoende om het verlies van je baan te vergulden. Maar dit akkoord biedt de 230 betroffen medewerkers een alternatief.”

De wacht houden bij de glasovens

Beide vakbonden en Owens Illinois waren al sinds eind januari in onderhandeling over een beter sociaal plan. Toen dat op niets uitliep, gingen FNV en CNV over tot acties. Vrijwel al het personeel legde het werk neer, en een enkeling hield de wacht bij de glasovens om te voorkomen dat het machinepark schade opliep. Di Giacomo Russo:

“De vuren moesten aanblijven om te voorkomen dat de productielijn onherstelbaar wordt beschadigd. Al zal dat natuurlijk op de langere termijn – na de zomer - alsnog gebeuren als de Schiedamse vestiging definitief sluit.”

Owens Illinois maakte in januari bekend de fabriek in Schiedam te willen sluiten en de productie over te plaatsen naar Polen en Duitsland. Volgens de Amerikaanse eigenaar heeft de locatie te maken met relatief hoge productiekosten en verouderde ovens en is er sprake van overcapaciteit op de markt. Naast de fabriek in Schiedam heeft Owens Illinois ook fabrieken in Leerdam en Maastricht.