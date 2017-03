‘AK-partij voert geen referendumcampagne meer in Duitsland’

Turkse regeringsvertegenwoordigers voeren geen campagne meer in Duitsland. De Unie van Europese Turkse Democraten, een Turkse organisatie gelieerd aan de heersende AK-partij, heeft dat tegen de Duitse media bevestigd. De beslissing zou door de regering in Ankara zijn genomen.

“Alle geplande campagne-evenementen worden geannuleerd”, zei een vertegenwoordiger van UETD tegen de Süddeutsche Zeitung. Op lokaal niveau worden er wel nog informatiebijeenkomsten georganiseerd. Waarom de bijeenkomsten dan precies worden opgeschort is niet duidelijk. Afgelopen weekend liet Erdogan nog weten dat hij mogelijk weer ministers naar west-Europa zou sturen om campagne te voeren voor het referendum.

Woede

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet zich de afgelopen weken regelmatig hard uit over Duitsland. Nadat het land een aantal Turkse ministers verbood om op rally’s te komen spreken, verweet Erdogan de Duitse regering van nazipraktijken. In Duitsland sluimert sindsdien woede over de opmerkingen van de Turkse president, zegt NRC-correspondent Juurd Eijsvogel.

Zo reageerde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zondag geschokt op de uitspraken van Erdogan. De Turkse president “overschrijdt een grens”, zei hij. De net gekozen leider van de sociaaldemocraten Martin Schulz noemde de beledigingen een “onbeschaamheid”.

Ook Nederland werd de afgelopen weken door Erdogan beticht van nazipraktijken. Hij reageerde hard op de beslissing om de landingsrechten van de Turkse minister Cavusoglu in te trekken en de Turkse minister van Familiezaken Kaya terug te sturen naar de Duitse grens.

Dit bericht wordt aangevuld…