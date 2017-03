Waarom Kellyanne Conway de echte first lady is

Erg veel mensen volgt de Amerikaanse president Donald Trump niet op Twitter. Maar onlangs voegde hij aan het selecte gezelschap één persoon toe: zijn adviseur Kellyanne Conway. Dat ging zo: Conway kreeg tijdens een interview de vraag of het klopte dat Trump haar nog níet volgde op Twitter. Kan zijn, antwoordde Conway, om toch maar gelijk de president even te sms’en over de kwestie. Een ogenblik later, nog tijdens het interview, versprong het aantal mensen dat Trump volgde van 42 naar 43.

Conway wil maar duidelijk maken: zó dicht staat ze bij de Amerikaanse president. De anekdote komt uit een fascinerend profiel van haar dat deze week in New York Magazine staat. Conway leidde Trump naar zijn overwinning, als eerste vrouw die aan het hoofd stond van een succesvolle presidentscampagne. Conway was tevens degene die in januari de term ‘alternatieve feiten’ muntte, en onlangs ophef veroorzaakte door met haar schoenen aan op de bank in het Witte Huis te worden gefotografeerd. In de Verenigde Staten is ze bovendien haast voortdurend op televisie en net zo geliefd door Trump-aanhangers als dat ze gehaat wordt door zijn tegenstanders. In de publieke perceptie van Trumps Witte Huis speelt ze inmiddels zo’n cruciale rol dat New York Magazine haar op de cover de titel “True First Lady of America” geeft.

Alternative facts

Maar zo formeel en traditioneel als first ladies zich normaal gedragen, zo excentriek en bizar zijn de mores van Conway. Het profiel zit dan ook vol excentriciteiten, zoals die keer dat Conway een lente-ui als een haring naar binnen slobberde, of de reden dat ze door de geheime dienst “blueberry” wordt genoemd (haar eigen keuze, omdat ze als tiener ooit kampioen bosbessen-verpakker was). Uit het profiel wordt bovenal duidelijk waarom Conway zo snel zo hoog in de pikorde van Trump kon komen: de twee lijken in impulsiviteit en opportunisme opvallend veel op elkaar.

En “alternative facts”? Conway begrijpt de ophef nog steeds niet. “Twee plus twee is vier. Drie plus één is vier. Deels bewolkt of deels zonnig. Het glas is half vol of half lees. Dat zijn alternatieve feiten. Feiten die iets toevoegen, alternatieve informatie.” Helder.