Rusland stationeert militaire basis in Koerdisch gebied Syrië

Rusland heeft met de Syrisch-Koerdische YPG militie een overeenkomst bereikt om een militaire basis in het noordwesten van Syrië op te zetten. Daarnaast gaat Rusland Koerdische milities trainen voor de strijd tegen terrorisme. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een woordvoerder van de YPG. Volgens de woordvoerder hebben beide partijen zondag een overeenkomst bereikt, en is het Russische leger inmiddels gearriveerd in de regio Afrin.

Rusland-Turkije

De overeenkomst met de Koerdische YPG milities is een nieuwe ontwikkeling in de inmenging van Rusland in de Syrische burgeroorlog. Het stationeren van militairen en het trainen van milities in Koerdisch gebied zal niet in goede aarde vallen bij Turkije. Turkije ziet de YPG ziet als verlengd onderdeel van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die in Turkije regelmatig aanslagen pleegt.

De twee grootmachten steunen andere partijen in de Syrische burgeroorlog. Rusland steunt president Assad, en strijdt tegen Islamitische Staat (IS). Turkije vecht ook tegen IS, maar met de Syrische rebellen, die ook tegen Assad strijden. Daarnaast wil Turkije ook voorkomen dat de Koerden meer gebied veroveren in Syrië en daar een onafhankelijke staat uitroepen.

De relatie tussen Rusland en Turkije heeft de afgelopen jaren al vaker onder druk gestaan. In december 2016 werd een Russische ambassadeur in Turkije vermoord. En in 2015 schoot Turkije een Russische gevechtsvliegtuig uit de lucht.

Turkije en Rusland hebben nog niet gereageerd op het nieuws.

Afrin ligt in het noordwesten van Syrië.