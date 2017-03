Plasterk: PvdA moet samengaan met GroenLinks

De nieuwe PvdA-fractie in de Tweede Kamer zou zich aan moeten sluiten bij de fractie van GroenLinks. Daarvoor pleit demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) maandag in een ingezonden brief in De Volkskrant. Volgens Plasterk zouden de PvdA-Kamerleden zich ondergeschikt moeten maken aan GroenLinks-leider Jesse Klaver, waardoor een “brede linkse partij” kan ontstaan.

In het ingezonden stuk analyseert Plasterk de neergang van de PvdA en concludeert dat niet de sociaaldemocratie heeft verloren, maar dat de partij de traditionele sociaaldemocraten niet aan zich heeft weten te binden. De PvdA-minister presenteert vervolgens drie mogelijke oplossingen, waarvan de eerste twee, opheffen of doormodderen, hem onaantrekkelijk lijken. De derde oplossing daarentegen, samengaan op links, heeft volgens de bewindsman grote voordelen. In plaats van elkaar te bestrijden op links, zouden de partijen samen een links blok kunnen vormen dat in zetelaantal de tweede partij van het land zou worden.

Omdat de GroenLinks-fractie momenteel groter is dan die van de PvdA zou Jesse Klaver volgens Plasterk de logische leider worden van het nieuwe blok en de PvdA noodzakelijkerwijs “een toontje lager” moeten zingen. Ook de SP zou zich in het ideale geval van Plasterk bij de “brede links partij” aansluiten. Al bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, die begin 2018 plaats zullen hebben, hoopt Plasterk dat de partijen met gecombineerde lijsten kunnen komen.

Linkse samenwerking

Het is niet voor het eerst dat binnen de linkse partijen een roep klinkt voor nauwere samenwerking of zelfs een fusie. Al in de jaren zeventig voerden de PvdA en de PPR, een voorloper van GroenLinks, gesprekken over de vorming van een Progressieve Volkspartij. In 1990 kwam het tot een fusie van de kleine linkse partijen PPR, PSP, CPN en EVP, die samen GroenLinks vormden.

In 2006 voerden PvdA, GroenLinks en SP aftastende gesprekken met elkaar, die op niets uitliepen. Ook in 2013 vonden geheime gesprekken over een fusie plaats tussen de toenmalige leiders van de PvdA en GroenLinks, respectievelijk Diederik Samsom en Bram van Ojik, over een fusie. De meest recente toenadering was in oktober vorig jaar, toen Klaver een oproep deed voorafgaand aan de verkiezingen een gedeeld links programma vast te stellen. Ook die oproep leidde uiteindelijk tot niets. Wel benadrukte Samsom toen dat er wat hem betreft een gezamenlijke fractie kon worden gevormd worden met GroenLinks.