Op 29 maart begint de Brexit, maar wanneer zijn de echte onderhandelingen?

Op woensdag 29 maart zal Theresa May geschiedenis schrijven. Dan begint officieel de Britse uittreding uit de Europese Unie. Dat heeft haar woordvoerder vandaag in Londen bevestigd.

May zal via een brief aan Europees president Donald Tusk laten weten dat de Britten willen vertrekken. Het schrijven is vereist volgens artikel 50 van het Lissabonverdrag. Tusk zal namens de Europese Unie binnen 48 uur een eerste reactie geven.

De eerste inhoudelijke onderhandelingen zullen pas veel later plaatsvinden. De 27 overige lidstaten zullen bijvoorbeeld waarschijnlijk zes weken de tijd nemen om een gezamenlijk mandaat aan de Europese Commissie te geven voor de hoofdlijnen van de onderhandelingsstrategie, die later nog verder uitgewerkt dient te worden.

Na Franse en Duitse verkiezingen

Enkele onderhandelaars aan Britse kant verwachten dat het leeuwendeel van de onderhandelingen pas in oktober, na de Franse en Duitse verkiezingen, plaats zal vinden. Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar namens de Europese Commissie, heeft eerder gezegd dat de onderhandelingen binnen achttien maanden afgerond dienen te worden. Dit is nodig om te zorgen dat de Brexit niet de verkiezingen voor het Europees parlement verstoort en om te voorkomen dat de Britten nog betrokken zijn bij het begin van de volgende Europese meerjarenbegroting.

Het was voor Theresa May niet eenvoudig om een datum te vinden voor de langverwachte aankondiging. In oktober vorig jaar beloofde de premier voor eind maart een begin te maken aan de Brexit. Haar plannen om snel te handelen werden gefrustreerd door een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. De hoogste rechters van het land oordeelden dat May toestemming nodig had van het parlement om uit te treden.

Pas vorige week had ze de benodigde parlementaire goedkeuring. Aanvankelijk werd gedacht dat May onmiddellijk daarna haar bericht aan Tusk zou versturen. Maar de Schotse premier Nicola Sturgeon kaapte de aandacht door een tweede onafhankelijkheidsreferendum aan te kondigen.

May vond dat ze in reactie daarop moest wachten om niet overhaast over te komen. Deze week een begin maken met uittreding zou diplomatiek slecht vallen in Europa: EU-leiders vieren zaterdag 25 maart de zestigste verjaardag van het Europese oprichtingsverdrag.

Woensdag is een logische dag in de week voor May. Dan houdt het Britse Lagerhuis het wekelijkse vragenuur en heeft May een groot podium om haar brief toe te lichten. Hoe de brief eruit komt te zien is een veel besproken onderwerp in Westminster.

„Is het een brief met de boodschap: ‘Beste Donald, wij willen weg. Gauw bellen?’ of gaat ze inhoudelijk in op de onderhandelingsstrategie van de Britten en hun beeld voor de toekomstige Brits-Europese relatie”, vraagt een prominent Lagerhuislid van oppositiepartij Labour.